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تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها
تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها
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تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها

فن

2026-06-23 | 06:35
تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها
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Aljadeed
تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها

أثار اختفاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حالة من القلق والتساؤلات بين جمهورها، خاصة بعد غيابها المفاجئ عن النشر والتفاعل الذي اعتادت عليه بشكل مستمر مع متابعيها.

وفي هذا السياق طمأنت مصادر مقربة من شمس الغنية نجوى كرم جمهورها مؤكدة أن الفنانة اللبنانية وعائلتها يتمتعون بصحة جيدة، نافيةً كل الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول وضعها الصحي أو الشخصي.
وأوضحت المصادر أن نجوى كرم أمضت إجازة خاصة في فرنسا برفقة زوجها رجل الأعمال عمر الدهماني، قبل أن تعود إلى بيروت منذ أيام قليلة، بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام.
وكشفت المصادر أن نجوى تستعد لأول ظهور علني لها بعد غياب استمر أكثر من أربعة أشهر، وذلك من خلال مشاركتها في حفل زفاف ابن شقيقها المقرر إقامته في 26 حزيران الجاري.
وأكدت أن ابتعاد النجمة اللبنانية عن الساحة خلال الأشهر الماضية جاء نتيجة رغبتها في الابتعاد مؤقتاً عن الأجواء العامة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال الفترة الأخيرة وما رافقها من ضغوط نفسية ومعنوية.
فنياً، تواصل نجوى كرم العمل على عدد من الأغنيات الجديدة التي تحضّر لطرحها ضمن ألبومها المقبل، وسط ترقب واسع من جمهورها الذي ينتظر عودتها الفنية بعد فترة الغياب.
 

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