تفاصيل جديدة عن سبب غياب نجوى كرم ومصدر مقرب يحسم حقيقة مرضها

وفي هذا السياق طمأنت مصادر مقربة من شمس الغنية جمهورها مؤكدة أن الفنانة وعائلتها يتمتعون بصحة جيدة، نافيةً كل الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول وضعها الصحي أو الشخصي.وأوضحت المصادر أن كرم أمضت إجازة خاصة في برفقة زوجها رجل الأعمال ، قبل أن تعود إلى منذ أيام قليلة، بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام.وكشفت المصادر أن نجوى تستعد لأول ظهور علني لها بعد غياب استمر أكثر من أربعة أشهر، وذلك من خلال مشاركتها في حفل زفاف ابن شقيقها المقرر إقامته في 26 حزيران الجاري.وأكدت أن ابتعاد اللبنانية عن الساحة خلال الأشهر الماضية جاء نتيجة رغبتها في الابتعاد مؤقتاً عن الأجواء العامة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها خلال الفترة وما رافقها من ضغوط نفسية ومعنوية.فنياً، تواصل نجوى كرم العمل على عدد من الأغنيات الجديدة التي تحضّر لطرحها ضمن ألبومها المقبل، وسط ترقب واسع من جمهورها الذي ينتظر عودتها الفنية بعد فترة الغياب.