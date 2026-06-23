براد بيت وإينيس دي رامون يثيران الجدل.. هل اتخذا خطوة الزواج بعيدًا عن الأضواء؟

وجاءت هذه الشائعات بعدما كشفت مصادر مقربة من أن براد بيت أشار إلى إينيس دي رامون بلقب "زوجتي" في أكثر من مناسبة، الأمر الذي أثار فضول المتابعين وفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان الثنائي قد أتم بالفعل مراسم الزواج بعيدًا عن الأضواء.

وبحسب المصادر، فإن العلاقة بين براد وإينيس وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار والانسجام، إذ يعيشان حياة تشبه إلى حد كبير حياة الأزواج، وسط ثقة متبادلة واعتماد كبير من كل طرف على الآخر. كما أكدت المصادر أن النجم الأميركي يبدو سعيدًا جدًا في علاقته الحالية، ويعتبرها من أكثر العلاقات استقرارًا في حياته خلال السنوات .

في المقابل، أشارت المعلومات المتداولة إلى أن براد بيت لا يضع إقامة حفل زفاف ضخم ضمن أولوياته، خاصة بعد تجربتي زواجه السابقتين من جينيفر أنيستون وأنجلينا جولي وما رافقهما من اهتمام إعلامي واسع. وبحسب المقربين منه، بات ينظر إلى الزواج على أنه عاطفي وشخصي أكثر من كونه مناسبة رسمية أو احتفالًا علنيًا.

ورغم ذلك، لا يستبعد بيت فكرة الزواج الرسمي من إينيس دي رامون إذا شعر أن الوقت مناسب لهذه الخطوة، خصوصًا أن علاقتهما تسير بشكل جدي منذ سنوات. كما أوضحت المصادر أن إينيس لا تمارس أي ضغوط عليه لاتخاذ هذا القرار، ما يجعل العلاقة بينهما تسير بهدوء بعيدًا عن التوترات أو التوقعات الإعلامية.

وفي حال قرر الثنائي الزواج رسميًا، كشفت مصادر مقربة أن هناك شرطًا أساسيًا يتمسك به براد بيت، وهو توقيع اتفاقية ما قبل الزواج. ويأتي ذلك بعد التجربة القانونية الطويلة والمعقدة التي خاضها عقب انفصاله عن أنجلينا جولي، والتي استمرت لسنوات وشهدت نزاعات متعددة حول الممتلكات المشتركة.

ورغم استمرار الشائعات، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من براد بيت أو إينيس دي رامون يؤكد أو ينفي خبر الزواج، ما يبقي التكهنات مفتوحة بانتظار أي خطوة أو تصريح يحسم الجدل.