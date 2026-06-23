صورة متداولة لوائل كفوري مع زوجته شانا عبود وابنتهما تشعل الجدل.. فما حقيقتها؟

وبدأت القصة عندما نشرت إحدى صفحات المعجبين صورتين عائليتين نادرتين، ظهر في إحداهما إلى جانب زوجته وابنته، فيما جمعت الصورة الثانية بكلوفي. إلا أن الصفحة حرصت على إخفاء ملامح الطفلة من خلال وضع رمز قلب على وجهها، احتراماً لرغبة والديها اللذين اختارا منذ ولادتها إبعادها عن الأضواء وعدم هويتها.

وتزامن تداول الصور مع الاحتفال بعيد الأب، ما دفع عدداً كبيراً من المتابعين إلى التهاني لوائل ، والإشادة بالجانب العائلي الذي ظهر في اللقطات المتداولة، معتبرين أنها تعكس علاقة دافئة تجمعه بأسرته بعيداً عن الأضواء.

لكن الجدل بدأ بعدما أعادت صفحات أخرى نشر الصور مع إظهار ملامح الطفلة، مؤكدة أنها أول إطلالة علنية لابنة وائل كفوري. وسرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع، وانقسمت التعليقات بين من رأى أن كلوفي تشبه والدتها شانا عبود، ومن اعتبر أنها تحمل ملامح والدها الفنان اللبناني.

في المقابل، شكك عدد من المتابعين بصحة النسخ المتداولة من الصور، معتبرين أن الصورة الأصلية كانت تخفي وجه الطفلة، وأن الصور التي أظهرت ملامحها قد تكون معدلة أو مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل عدم صدور أي صورة رسمية من وائل كفوري أو زوجته تكشف وجه ابنتهما بشكل واضح.

يُذكر أن وائل كفوري كان قد أعلن استقبال ابنته كلوفي في آب 2025، واكتفى حينها بنشر صورة ليدها الصغيرة عبر حسابه على ، مرفقة بأغنيته "بدي غيّر فيكي "، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بها. ومنذ ذلك الحين، حافظ هو وزوجته شانا عبود على خصوصية ابنتهما، ما جعل الصور المتداولة أخيراً تثير فضول الجمهور وتتحول إلى حديث مواقع التواصل.