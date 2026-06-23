أحمد سعد يفاجئ الجمهور بحلاقة شعره على الهواء

وخلال البث، وجّه سعد رسالة إلى متابعيه، مؤكداً حرصه على احترام جمهوره وعدم اللجوء إلى تصرفات غريبة أو مثيرة للجدل بهدف جذب الانتباه، مشيراً إلى أنه يفضل الظهور بطبيعته ومشاركة تفاصيل حياته بشكل تلقائي وصادق.وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع من البث على نطاق واسع، حيث أشاد كثيرون بعفويته وأسلوبه المباشر في التواصل مع جمهوره، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس العلاقة القوية التي تجمعه بمتابعيه وحرصه الدائم على البقاء قريباً منهم.ويواصل الحفاظ على تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركته المستمرة للقطات من حياته اليومية وأنشطته الفنية، ما يعزز حضوره لدى جمهوره داخل مصر وخارجها.