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لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما
لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما
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لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما

فن

2026-06-24 | 07:05
لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما
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Aljadeed
لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما

خطفت الفنانة مايا دياب اهتمام الجمهور بعد مشاركتها لحظات خاصة من حفل تخرج ابنتها الوحيدة كاي ناصر من المرحلة الثانوية، في مناسبة عائلية مميزة شهدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت مايا دياب أجواء الاحتفال من خلال مقاطع فيديو وصور نشرتها عبر حساباتها، أظهرت فيها فرحتها الكبيرة بإنجاز ابنتها وانتقالها إلى المرحلة الجامعية. ولفتت الأنظار لحظة إعلان اسم كاي وتسلمها شهادة التخرج، حيث بدت مايا متأثرة وسعيدة إلى حد كبير، وسط تصفيق الحاضرين واحتفالات الأصدقاء والعائلة.

كما شهد الحفل حضور والد كاي، عباس ناصر، حيث اجتمع مع مايا وابنتهما في لقطات عائلية نالت إعجاب المتابعين، خاصة أن العلاقة الودية التي تجمع الطرفين بعد الانفصال لطالما حظيت باهتمام الجمهور.

أما كاي فكانت نجمة المناسبة بامتياز، إذ تألقت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض جمعت بين البساطة والرقي، واختارت فستاناً طويلاً بتصميم عصري أبرز أناقتها، مع مجوهرات ناعمة وتسريحة شعر بسيطة أضفت على إطلالتها لمسة شبابية مميزة.

في المقابل، اختارت مايا دياب إطلالة كاجوال فاخرة جمعت بين الجينز الواسع والتوب الأسود الأنيق، مع أكسسوارات لافتة عكست أسلوبها المعروف في الموضة.

وتداول رواد مواقع التواصل المقاطع المصورة بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع مايا بابنتها، وبالأجواء العائلية الدافئة التي ظهرت خلال الاحتفال. كما انهالت التعليقات المهنئة لكاي بمناسبة تخرجها، متمنين لها النجاح في مسيرتها الجامعية المقبلة.

ويأتي هذا الحدث ليكشف جانباً مختلفاً من حياة مايا دياب بعيداً عن الفن والأضواء، حيث فضلت مشاركة جمهورها واحدة من أهم المحطات العائلية في حياتها، معبرة عن فخرها الكبير بابنتها وما حققته من إنجاز أكاديمي.

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