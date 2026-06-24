لحظات مؤثرة تجمع مايا دياب بطليقها في حفل تخرج ابنتهما

ووثقت أجواء الاحتفال من خلال مقاطع فيديو وصور نشرتها عبر حساباتها، أظهرت فيها فرحتها الكبيرة بإنجاز ابنتها وانتقالها إلى المرحلة الجامعية. ولفتت الأنظار لحظة إعلان اسم كاي وتسلمها شهادة التخرج، حيث بدت مايا متأثرة وسعيدة إلى حد كبير، وسط تصفيق الحاضرين واحتفالات الأصدقاء والعائلة.

كما شهد الحفل حضور والد كاي، عباس ، حيث اجتمع مع مايا وابنتهما في لقطات عائلية نالت إعجاب المتابعين، خاصة أن العلاقة الودية التي تجمع الطرفين بعد الانفصال لطالما حظيت باهتمام الجمهور.

أما كاي فكانت نجمة المناسبة بامتياز، إذ تألقت بإطلالة أنيقة باللون جمعت بين البساطة والرقي، واختارت فستاناً طويلاً بتصميم عصري أبرز أناقتها، مع مجوهرات ناعمة وتسريحة شعر بسيطة أضفت على إطلالتها لمسة شبابية مميزة.

في المقابل، اختارت مايا إطلالة كاجوال فاخرة جمعت بين الجينز الواسع والتوب الأسود الأنيق، مع أكسسوارات لافتة عكست أسلوبها المعروف في الموضة.

وتداول رواد مواقع التواصل المقاطع المصورة بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع مايا بابنتها، وبالأجواء العائلية الدافئة التي ظهرت خلال الاحتفال. كما انهالت التعليقات المهنئة لكاي بمناسبة تخرجها، متمنين لها النجاح في مسيرتها الجامعية المقبلة.

ويأتي هذا ليكشف جانباً مختلفاً من حياة مايا دياب بعيداً عن الفن والأضواء، حيث فضلت مشاركة جمهورها واحدة من أهم العائلية في حياتها، معبرة عن فخرها الكبير بابنتها وما حققته من إنجاز أكاديمي.