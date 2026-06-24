محكمة الاستئناف الكويتية تصدر حكمها بحق حليمة بولند في تهمة اثارة الفتن الطائفية

وألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة، الذي كان قد قضى بالامتناع عن النطق بالعقاب مع إلزام بولند بتقديم كفالة وتعهد بحسن السير والسلوك.وأكدت محكمة في حيثيات حكمها براءة الإعلامية من جميع التهم المنسوبة إليها، وذلك بعد مراجعة ملف القضية والوقائع والإجراءات القانونية المرتبطة بها، لتُسدل بذلك الستار على القضية بحكم البراءة.كما هنأت الإعلامية مي العيدان حليمة بولند بحكم البراءة، وكتبت: "ألف مبروك.. محكمة استئناف تبرئ حليمة بولند"، مشيدة بمرافعة المحامي الدكتور عيال العنزي، ومباركة لهما صدور الحكم.