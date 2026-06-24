الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو
بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو
A-
A+

بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو

فن

2026-06-24 | 07:03
بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو

أثار خبر تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو لوعكة صحية مفاجئة حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة في المخ استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً ومتابعة دقيقة من الفريق المعالج.

وجاءت الأنباء بعد ملاحظة غياب ميدو عن الظهور الإعلامي خلال الأيام الماضية، لا سيما عن برنامجه التلفزيوني، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن أسباب اختفائه قبل أن تتكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها.

ووفق المعلومات المتداولة، خضع ميدو لسلسلة من الفحوص الطبية فور وصوله إلى المستشفى، حيث أشارت التقارير إلى أن الجلطة التي تعرض لها وُصفت بأنها محدودة، فيما لا يزال تحت المراقبة الطبية للاطمئنان إلى استقرار حالته الصحية ومنع حدوث أي مضاعفات.

ومع انتشار الخبر، انهالت رسائل الدعم والدعاء من شخصيات عامة ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّرت الشاعرة منة عدلي القيعي عن تضامنها معه، متمنية له تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة سريعاً إلى حياته الطبيعية.

كما وجهت الكاتبة إنجي علاء رسالة دعم إلى ميدو وزوجته، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في هذا الظرف الحساس، ومشيرة إلى أن هذه المحنة ستنتهي بإذن الله على خير.

وتأتي الأزمة الصحية التي يمر بها ميدو في وقت يواجه فيه ضغوطاً عائلية ونفسية، بالتزامن مع تطورات قضائية تتعلق بنجله حسين، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل حكماً سابقاً بحبسه لمدة سبعة أشهر في قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وأعاد الخبر اسم ميدو إلى واجهة اهتمام الجمهور، ليس بسبب إنجازاته الرياضية أو ظهوره الإعلامي هذه المرة، بل بسبب الأزمة الصحية التي يتابع تفاصيلها محبوه بقلق، وسط أمنيات واسعة بتعافيه الكامل وعودته سريعاً إلى نشاطه المعتاد.

 

اقرأ ايضا في فن

حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
08:24

حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة

عادت الفنانة المصرية مي عز الدين إلى واجهة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة خلال عطلتها الصيفية، حيث لفتت الأنظار بإطلالة عفوية وأنيقة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.

08:24

حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة

عادت الفنانة المصرية مي عز الدين إلى واجهة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة خلال عطلتها الصيفية، حيث لفتت الأنظار بإطلالة عفوية وأنيقة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.

نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
08:01

نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

08:01

نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر

في حلقة استثنائية من بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين، تحل النجمة نيللي كريم ضيفة لتفتح قلبها وتكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة التي ترويها لأول مرة.

"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً
07:58

"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً

خطف المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، الأضواء مجددًا بعد ظهوره في مدرجات ملعب غوادالاخارا، لمؤازرة منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهته أمام كولومبيا ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الكونغو بهدف دون رد.

07:58

"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً

خطف المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، الأضواء مجددًا بعد ظهوره في مدرجات ملعب غوادالاخارا، لمؤازرة منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهته أمام كولومبيا ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الكونغو بهدف دون رد.

اخترنا لك
حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
08:24
نيللي كريم بتصريحات غير مسبوقة عن حرمانها من اولادها وتعرضها للسحر
08:01
"لومومبا" يعود إلى المدرجات ويثير دهشة الجماهير مجدداً
07:58
محكمة الاستئناف الكويتية تصدر حكمها بحق حليمة بولند في تهمة اثارة الفتن الطائفية
07:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026