بعد إصابته بجلطة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حسام ميدو

وجاءت الأنباء بعد ملاحظة غياب ميدو عن الظهور الإعلامي خلال الأيام الماضية، لا سيما عن برنامجه التلفزيوني، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن أسباب اختفائه قبل أن تتكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها.

ووفق المعلومات المتداولة، خضع ميدو لسلسلة من الفحوص الطبية فور وصوله إلى المستشفى، حيث أشارت التقارير إلى أن الجلطة التي تعرض لها وُصفت بأنها محدودة، فيما لا يزال تحت المراقبة الطبية للاطمئنان إلى استقرار حالته الصحية ومنع حدوث أي مضاعفات.

ومع انتشار الخبر، انهالت رسائل الدعم والدعاء من شخصيات عامة ومتابعين عبر . وعبّرت الشاعرة منة عدلي القيعي عن تضامنها معه، متمنية له تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة سريعاً إلى حياته الطبيعية.

كما وجهت الكاتبة إنجي رسالة دعم إلى ميدو وزوجته، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في هذا الظرف الحساس، ومشيرة إلى أن هذه المحنة ستنتهي بإذن على خير.

وتأتي الأزمة الصحية التي يمر بها ميدو في وقت يواجه فيه ضغوطاً عائلية ونفسية، بالتزامن مع تطورات قضائية تتعلق بنجله ، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل حكماً سابقاً بحبسه لمدة سبعة أشهر في قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

وأعاد الخبر اسم ميدو إلى واجهة اهتمام الجمهور، ليس بسبب إنجازاته الرياضية أو ظهوره الإعلامي هذه المرة، بل بسبب الأزمة الصحية التي يتابع تفاصيلها محبوه بقلق، وسط أمنيات بتعافيه الكامل وعودته سريعاً إلى نشاطه المعتاد.