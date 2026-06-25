بعد حكم التمييز في دبي.. وتري تصدر بيانًا بشأن نزاعها مع إليسا

وأوضحت الشركة أن التجارية في دبي كانت قد أصدرت في 26 فبراير/شباط 2026 حكمًا بفسخ القرار الصادر عن محكمة التجارة في دبي بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، وقضت، في أحد أوجه الحكم، بأن شركة "وتري ش.م.ل (أوف شور)" تملك القناة المسماة "إليسا" على منصة " ".

وأضافت أن موقع محاكم دبي الإلكتروني نشر بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2026 قرارًا صادرًا عن ، قضى بنقض حكم محكمة في ما يتعلق بالنزاع حول ملكية القناة، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة قضائية مختلفة لإعادة النظر والفصل في القضية مجددًا.

وأكدت "وتري" أن النزاع لم يُحسم نهائيًا بعد، مشيرة إلى أنها تواصل بصفتها مدعية متابعة مختلف الدعاوى المدنية والجزائية المرتبطة بالقضية أمام المحاكم المختصة، ولا سيما تلك المتعلقة بملكية "إليسا" على منصة "يوتيوب".

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على استمرارها في متابعة جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالنزاع حتى صدور الأحكام النهائية.