بعد تعرضه لحادث مروع.. أول تعليق من طارق النهري على حالته الصحية

وأكد النهري في تصريحات صحفية أن حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض لأي إصابة تستدعي العلاج، وقال: "كله في الحديد.. وأنا بخير الحمد لله"، في رسالة طمأن بها جمهوره ومحبيه بعد انتشار خبر الحادث.

وسرعان ما لاقت تصريحاته تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم بسلامته، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وعلى الصعيد الفني، كان طارق النهري قد شارك في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل "المداح 6" إلى جانب ، كما ظهر في مسلسل "إش إش" الذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم ، وماجد المصري، ومحمد الشرنوبي، وحقق العمل تفاعلًا كبيرًا خلال .