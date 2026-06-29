بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه

حسم الفنان السوري الشامي الجدل المثار حول اعتزاله الفن، نافيًا بشكل قاطع صحة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ومؤكدًا استمراره في مسيرته الفنية، بالتزامن مع تحضيره لألبومه الجديد.



وعبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، كتب الشامي: “لا ما اعتزلت.. إشاعة من البعض”، قبل أن يؤكد تمسكه بالفن قائلاً: “رح عيش فنان وموت فنان.. أنا واهب حياتي بالفن”.

كما أعلن الشامي ابتعاده مؤقتًا عن منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قراره يأتي من أجل التفرغ الكامل للعمل على ألبومه المقبل، وكتب: “رح سكر شوي سوشيل ميديا واشتغل على ألبومي.. من بين ما يخفوا شوي عن السوشل ميديا”.



وفي رسالة مباشرة إلى جمهوره، شكر الشامي كل من دعمه خلال الفترة الماضية، مشيدًا بمواقفهم، وقال: “جمهوري .. عم شوفكم ما عم تقصروا بهدول.. عديمين الفهم، ولا تقصروا فيهم.. انتو مش بس واقفين جنبي، انتو عم تشيلو قضية الانفتاح كلها على كتافكم.. بحبكم”.



وجاءت تصريحات الشامي بعد الجدل الذي رافق إلغاء حفله في ، والذي أثار موجة من التفاعل عبر ، لتترافق معه شائعات عن اعتزاله، قبل أن يخرج بنفسه ويضع حدًا لكل ما يتم تداوله، مؤكدًا مواصلة نشاطه الفني واستعداده لإطلاق أعمال .