الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه
بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه
A-
A+

بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه

فن

2026-06-29 | 03:19
بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد إلغاء حفله في ليبيا.. الشامي يحسم جدل اعتزاله وهذا ما كشفه

حسم الفنان السوري الشامي الجدل المثار حول اعتزاله الفن، نافيًا بشكل قاطع صحة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، ومؤكدًا استمراره في مسيرته الفنية، بالتزامن مع تحضيره لألبومه الجديد.

وعبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، كتب الشامي: “لا ما اعتزلت.. إشاعة من البعض”، قبل أن يؤكد تمسكه بالفن قائلاً: “رح عيش فنان وموت فنان.. أنا واهب حياتي بالفن”.
كما أعلن الشامي ابتعاده مؤقتًا عن منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قراره يأتي من أجل التفرغ الكامل للعمل على ألبومه المقبل، وكتب: “رح سكر شوي سوشيل ميديا واشتغل على ألبومي.. من بين ما يخفوا شوي عن السوشل ميديا”.

وفي رسالة مباشرة إلى جمهوره، شكر الشامي كل من دعمه خلال الفترة الماضية، مشيدًا بمواقفهم، وقال: “جمهوري العزيز.. عم شوفكم ما عم تقصروا بهدول.. عديمين الفهم، ولا تقصروا فيهم.. انتو مش بس واقفين جنبي، انتو عم تشيلو قضية الانفتاح العربي كلها على كتافكم.. بحبكم”.

وجاءت تصريحات الشامي بعد الجدل الذي رافق إلغاء حفله في ليبيا، والذي أثار موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتترافق معه شائعات عن اعتزاله، قبل أن يخرج بنفسه ويضع حدًا لكل ما يتم تداوله، مؤكدًا مواصلة نشاطه الفني واستعداده لإطلاق أعمال جديدة.

اقرأ ايضا في فن

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
05:16

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

خيّم الحزن على أسرة الإعلامية المصرية سهير شلبي بعد وفاة شقيقها الدكتور عادل أحمد شلبي، في خبر أثار حالة من التعاطف بين الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

05:16

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

خيّم الحزن على أسرة الإعلامية المصرية سهير شلبي بعد وفاة شقيقها الدكتور عادل أحمد شلبي، في خبر أثار حالة من التعاطف بين الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40
كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
05:16
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
04:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026