رسالة مفاجئة من عايض يوسف تثير القلق.. هل يعلن اعتزاله قريبا؟

وكتب عايض: “باقي لي نقطة وأترك السوشال ميديا
بكبرها، لأن اللي قاعد يصير موب طبيعي، الصدق يكفي”، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته لكتابة هذه الرسالة
أو ما المقصود بـ”النقطة” التي أشار إليها.
وأثارت كلمات الفنان السعودي موجة واسعة
من التفاعل، إذ عبّر عدد كبير من متابعيه عن قلقهم، مطالبينه بعدم اتخاذ قرار الابتعاد عن منصات التواصل، فيما تساءل آخرون عمّا إذا كانت رسالته مرتبطة بضغوط أو انتقادات تعرض لها خلال الفترة الأخيرة
.
ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه عايض حضوره الفني، إذ كان آخر أعماله أغنية “صديت متعمد” التي طرحها في مايو
2026، وحققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه “عايض 2025” الذي صدر على جزأين ونال تفاعلًا لافتًا من جمهوره.