رسالة مفاجئة من عايض يوسف تثير القلق.. هل يعلن اعتزاله قريبا؟

أثار الفنان السعودي عايض من الجدل والقلق بين جمهوره، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على “سناب شات”، ألمح فيها إلى إمكانية الابتعاد عن بشكل نهائي.





وكتب عايض: “باقي لي نقطة وأترك بكبرها، لأن اللي قاعد يصير موب طبيعي، الصدق يكفي”، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته لكتابة هذه أو ما المقصود بـ”النقطة” التي أشار إليها.



وأثارت كلمات الفنان السعودي موجة من التفاعل، إذ عبّر عدد كبير من متابعيه عن قلقهم، مطالبينه بعدم اتخاذ قرار الابتعاد عن منصات التواصل، فيما تساءل آخرون عمّا إذا كانت رسالته مرتبطة بضغوط أو انتقادات تعرض لها خلال الفترة .



ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه عايض حضوره الفني، إذ كان آخر أعماله أغنية “صديت متعمد” التي طرحها في 2026، وحققت انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه “عايض 2025” الذي صدر على جزأين ونال تفاعلًا لافتًا من جمهوره.