بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل

وبحسب المصدر، يخضع التلمساني حاليًا للرعاية الطبية داخل منزله في ، حيث يتلقى متابعة مستمرة من أفراد أسرته، إلى جانب فريق تمريض متخصص يساعده على التأقلم مع فقدان البصر وتلبية احتياجاته اليومية.

وأوضح المصدر أن الفنان المصري كان يعاني منذ عدد من المشكلات الصحية، أبرزها مرض وارتفاع ضغط ، إضافة إلى مضاعفات متكررة في النظر، وكان يحرص على متابعة حالته بشكل مع أطباء متخصصين، إلا أن حالته البصرية واصلت التراجع رغم خضوعه لعدة تدخلات طبية دقيقة، إلى أن انتهى الأمر بفقدانه البصر بالكامل.

كما أشار إلى أن ابنة عمه الكاتبة والمخرجة مي التلمساني تتابع حالته إلى جانب أفراد أسرته، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن تدهور حالته النفسية غير صحيح، إذ يعيش أجواء هادئة، لكنه يفضل الابتعاد عن استقبال الزوار خلال هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن تصدر المهن السينمائية بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح آخر مستجدات حالته الصحية.

ويُذكر أن طارق التلمساني سبق أن تعرض عام 2017 لجلطة في المخ أثرت على قدرته على الحركة، كما خضع قبل ذلك لجراحة دقيقة في القلب، ليواصل بعدها معاناته مع عدد من الأزمات الصحية.

ويُعد طارق التلمساني من أبرز مديري التصوير في السينما ، إذ ولد في القاهرة عام 1950، وتخرج في المعهد العالي للسينما، وشارك في تصوير العديد من الأعمال البارزة، كما خاض تجربة التمثيل وظهر في أفلام ومسلسلات حققت نجاحًا واسعًا، من بينها "السلم والثعبان"، و"قضية أمن دولة"، و"أوقات فراغ"، و"محمود المصري"، و"لحظات حرجة"، و"مسألة مبدأ"، و"لقاء عالهوا".