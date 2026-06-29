الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
A-
A+

بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل

فن

2026-06-29 | 04:45
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تدهور حالته الصحية.. طارق التلمساني يفقد بصره بالكامل

شهدت الحالة الصحية للفنان ومدير التصوير المصري طارق التلمساني تطورًا مؤلمًا، بعدما فقد بصره بشكل كامل إثر تدهور تدريجي في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، وفق ما كشفه مصدر من داخل نقابة المهن السينمائية.

وبحسب المصدر، يخضع التلمساني حاليًا للرعاية الطبية داخل منزله في القاهرة، حيث يتلقى متابعة مستمرة من أفراد أسرته، إلى جانب فريق تمريض متخصص يساعده على التأقلم مع فقدان البصر وتلبية احتياجاته اليومية.

وأوضح المصدر أن الفنان المصري كان يعاني منذ سنوات من عدد من المشكلات الصحية، أبرزها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى مضاعفات متكررة في النظر، وكان يحرص على متابعة حالته بشكل دوري مع أطباء متخصصين، إلا أن حالته البصرية واصلت التراجع رغم خضوعه لعدة تدخلات طبية دقيقة، إلى أن انتهى الأمر بفقدانه البصر بالكامل.

كما أشار إلى أن ابنة عمه الكاتبة والمخرجة مي التلمساني تتابع حالته إلى جانب أفراد أسرته، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن تدهور حالته النفسية غير صحيح، إذ يعيش أجواء هادئة، لكنه يفضل الابتعاد عن استقبال الزوار خلال هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن تصدر نقابة المهن السينمائية بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح آخر مستجدات حالته الصحية.

ويُذكر أن طارق التلمساني سبق أن تعرض عام 2017 لجلطة في المخ أثرت على قدرته على الحركة، كما خضع قبل ذلك لجراحة دقيقة في القلب، ليواصل بعدها معاناته مع عدد من الأزمات الصحية.

ويُعد طارق التلمساني من أبرز مديري التصوير في السينما المصرية، إذ ولد في القاهرة عام 1950، وتخرج في المعهد العالي للسينما، وشارك في تصوير العديد من الأعمال البارزة، كما خاض تجربة التمثيل وظهر في أفلام ومسلسلات حققت نجاحًا واسعًا، من بينها "السلم والثعبان"، و"قضية أمن دولة"، و"أوقات فراغ"، و"محمود المصري"، و"لحظات حرجة"، و"مسألة مبدأ"، و"لقاء عالهوا".

 

اقرأ ايضا في فن

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

07:40

وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني، وسط موجة واسعة من رسائل التعزية والدعاء.

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

06:59

كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال

حسمت الفنانة السورية كندة علوش الجدل الذي أثير مؤخرًا حول علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”، اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي دليلًا على غيرتها من الفنانة أسماء جلال، ما فتح الباب مجددًا أمام شائعات توتر علاقتها بزوجها.

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
05:16

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

خيّم الحزن على أسرة الإعلامية المصرية سهير شلبي بعد وفاة شقيقها الدكتور عادل أحمد شلبي، في خبر أثار حالة من التعاطف بين الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

05:16

الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها

خيّم الحزن على أسرة الإعلامية المصرية سهير شلبي بعد وفاة شقيقها الدكتور عادل أحمد شلبي، في خبر أثار حالة من التعاطف بين الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
وفاة ابن الفنانة نورا رحال .. و وفاء الكيلاني تنعيه بكلمات مؤثرة
07:40
كندة علوش ترد على شائعات انفصالها وهذا ما كشفته عن غيرتها من أسماء جلال
06:59
الإعلامية سهير شلبي تفجع بوفاة شقيقها
05:16
ريما الرحباني تحسم جدل خلافها مع شقيقها زياد الرحباني : "لا أحبه... أنا أعبده"
04:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026