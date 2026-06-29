الموت يفجع الفنان السوري محمد أوسو بوفاة والده

وشارك أوسو صورة لوالده الراحل، وأرفقها بكلمات مقتضبة عبّر فيها عن حزنه الكبير، إذ كتب: "والدي في ذمة الله.. وداعًا أبو محمد.. وداعًا آغا".
وسرعان ما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن تعازيهم للفنان السوري، وداعين للراحل بالرحمة والمغفرة، ولعائلته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.
كما حرص عدد من الفنانين والمشاهير على تقديم واجب العزاء، وكان من بينهم الشيف عمر، الذي كتب في تعليقه: "العمر الك حبيبي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
وشهد منشور محمد أوسو تفاعلًا واسعًا، حيث امتلأت التعليقات برسائل المواساة والدعاء، وسط تضامن كبير من جمهوره وأصدقائه الذين تمنوا له ولأسرته الصبر وتجاوز هذه المحنة.
View this post on Instagram
A post shared by Osso (@mohamad_omar_osso)
A post shared by Osso (@mohamad_omar_osso)
أعلنت عائلة الفنانة اللبنانية نورا رحال تفاصيل مراسم تشييع وعزاء نجلها الراحل ألكسندروس أبوستولوبولوس، الذي توفي عن عمر ناهز 25 عامًا بعد تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة أليكس، نجل الفنانة اللبنانية نورا رحال، في خبر صادم هزّ محبيها وزملاءها، بعد أيام من محاولات إنقاذه إثر تعرضه لحادث مأساوي.
خيّم الحزن على الأوساط الفنية والشعبية في اليمن بعد الإعلان عن وفاة الفنان اليمني عدنان العطاس، في خبرٍ أحدث صدمة واسعة بين جمهوره ومحبيه، وتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة من رسائل النعي والدعاء، وتساؤلات كثيرة حول سبب وفاته ومسيرته الفنية.