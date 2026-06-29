الموت يفجع الفنان السوري محمد أوسو بوفاة والده

وشارك أوسو صورة لوالده الراحل، وأرفقها بكلمات مقتضبة عبّر فيها عن حزنه الكبير، إذ كتب: "والدي في ذمة .. وداعًا .. وداعًا آغا".

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن تعازيهم للفنان السوري، وداعين للراحل بالرحمة والمغفرة، ولعائلته بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما حرص عدد من الفنانين والمشاهير على تقديم واجب العزاء، وكان من بينهم الشيف عمر، الذي كتب في تعليقه: "العمر الك ، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وشهد منشور تفاعلًا واسعًا، حيث امتلأت التعليقات برسائل المواساة والدعاء، وسط تضامن كبير من جمهوره وأصدقائه الذين تمنوا له ولأسرته الصبر وتجاوز هذه المحنة.