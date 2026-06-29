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بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن مراسم وداع نجل نورا رحال
بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن مراسم وداع نجل نورا رحال
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بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن مراسم وداع نجل نورا رحال

فن

2026-06-29 | 10:35
بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن مراسم وداع نجل نورا رحال
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Aljadeed
بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن مراسم وداع نجل نورا رحال

أعلنت عائلة الفنانة اللبنانية نورا رحال تفاصيل مراسم تشييع وعزاء نجلها الراحل ألكسندروس أبوستولوبولوس، الذي توفي عن عمر ناهز 25 عامًا بعد تعرضه لحادث مأساوي.

وبحسب بيان النعي، يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء 30 حزيران في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في الرابية – المطيلب، على أن تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساءً.

كما تستقبل العائلة المعزين يوم الأربعاء الأول من تموز في صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساءً، فيما يُقام مجلس عزاء آخر يوم الجمعة الثالث من تموز في قاعة الصليب المقدس في دمشق، من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً.

ودعت العائلة إلى استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة، معتبرةً بطاقة النعي دعوة خاصة للمشاركة في مراسم الوداع.

وكانت الفنانة نورا رحال قد نعت ابنها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، فيما خيّم الحزن على الوسط الفني، وتدفقت رسائل التعزية من الفنانين والإعلاميين والجمهور، الذين عبّروا عن تضامنهم معها في هذا المصاب الأليم.

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