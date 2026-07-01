وفاة نجم "إنديانا جونز" مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما

وأفادت صحيفة The Guardian بأن بيرن توفي في 20 يونيو/حزيران، تاركاً خلفه زوجته الممثلة كارول نيمونز، وابنتيه، وثلاثة أحفاد، فيما لم تُعلن أسباب الوفاة حتى الآن.

وُلد مايكل بيرن في عام 1943، وتلقى تعليمه في مدرستي Anna Freud Nursery وBurgess Hill School، قبل أن يدرس التمثيل في Central School of Speech and Drama، حيث بدأ في صقل موهبته الفنية.

انطلقت مسيرته في ستينيات القرن الماضي عبر الأعمال التلفزيونية، قبل أن يلفت الأنظار على خشبة المسرح مع Arena Theatre، وهناك تعرّف إلى زوجته كارول نيمونز. لاحقاً، انضم إلى National Theatre Company بقيادة الممثل والمخرج الشهير لورنس أوليفييه في مسرح Old Vic.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، انتقل إلى السينما وشارك في عدد من أفلام الحرب العالمية الثانية، من بينها The Eagle Has Landed عام 1976، وA Bridge Too Far عام 1977، وForce 10 from Navarone عام 1978.