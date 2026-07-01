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وفاة نجم &quot;إنديانا جونز&quot; مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما
وفاة نجم "إنديانا جونز" مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما
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وفاة نجم "إنديانا جونز" مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما

فن

2026-07-01 | 04:20
وفاة نجم "إنديانا جونز" مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما
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Aljadeed
وفاة نجم "إنديانا جونز" مايكل بيرن عن عمر ناهز 82 عاما

توفي الممثل البريطاني مايكل بيرن، أحد أبرز الوجوه في المسرح والسينما البريطانية، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عاماً، قدّم خلالها أعمالاً بارزة في السينما والتلفزيون، من أشهرها إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة، وبريفهارت، وهاري بوتر ومقدسات الموت.

وأفادت صحيفة The Guardian بأن بيرن توفي في 20 يونيو/حزيران، تاركاً خلفه زوجته الممثلة كارول نيمونز، وابنتيه، وثلاثة أحفاد، فيما لم تُعلن أسباب الوفاة حتى الآن.

وُلد مايكل بيرن في لندن عام 1943، وتلقى تعليمه في مدرستي Anna Freud Nursery وBurgess Hill School، قبل أن يدرس التمثيل في Central School of Speech and Drama، حيث بدأ في صقل موهبته الفنية.

انطلقت مسيرته في ستينيات القرن الماضي عبر الأعمال التلفزيونية، قبل أن يلفت الأنظار على خشبة المسرح مع Arena Theatre، وهناك تعرّف إلى زوجته كارول نيمونز. لاحقاً، انضم إلى National Theatre Company بقيادة الممثل والمخرج الشهير لورنس أوليفييه في مسرح Old Vic.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، انتقل إلى السينما وشارك في عدد من أفلام الحرب العالمية الثانية، من بينها The Eagle Has Landed عام 1976، وA Bridge Too Far عام 1977، وForce 10 from Navarone عام 1978.

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