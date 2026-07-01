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صفية العمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها
صفية العمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها
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صفية العمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها

فن

2026-07-01 | 05:41
صفية العمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها
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Aljadeed
صفية العمري تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها

أثارت وفاة الفنانة المصرية صفية العمري حالة واسعة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صفحات وحسابات مختلفة أنباء زعمت رحيل الفنانة صاحبة الـ76 عامًا، ما دفع جمهورها إلى البحث عن حقيقة ما يتم تداوله، خاصة مع انتشار الخبر بسرعة كبيرة خلال الساعات الماضية.

ومع تصاعد الشائعات وتصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل، خرجت صفية العمري عن صمتها لتنفي بشكل قاطع صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن كل ما يتم تداوله حول وفاتها أو تدهور حالتها الصحية لا يمت للحقيقة بصلة.

وفي تصريحات صحفية، أعربت الفنانة المصرية عن استغرابها من انتشار مثل هذه الأخبار الكاذبة، مشيرة إلى أنها بخير وتمارس حياتها بشكل طبيعي، كما دعت جمهورها إلى عدم تصديق الشائعات أو الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية أو التصريحات المباشرة الصادرة عنها.

وتأتي هذه الشائعة لتعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن العربي من خلال عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وعلى رأسها شخصية "نازك السلحدار" التي قدمتها في مسلسل ليالي الحلمية، والتي أصبحت من أشهر الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت صفية العمري مرة واحدة فقط من الفنان الراحل حلمي عيسى، واستمر زواجهما نحو 18 عامًا، وأنجبا ولدين هما أحمد ووليد، قبل أن ينفصلا.

وكانت الفنانة قد تحدثت في لقاءات إعلامية سابقة عن أسباب الانفصال، موضحة أن نجاحها الفني خلق حالة من الغيرة أثرت في العلاقة، مؤكدة أيضًا أنها فضلت عدم الزواج مرة أخرى حتى تتفرغ لتربية أبنائها.

أما على المستوى الفني، فقد ابتعدت صفية العمري عن المشاركة المنتظمة في الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخر ظهور سينمائي لها من خلال الفيلم القصير كان لك معايا، الذي عُرض عام 2020، وجسدت فيه شخصية "ليلى"، إلى جانب نخبة من الفنانين، بينهم محمود قابيل وعائشة بن أحمد ومنة جلال، بينما تولت روجينا بسالي كتابة العمل وإخراجه.

أما آخر أعمالها الدرامية، فكان الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، الذي عُرض عام 2016، وشهد عودتها إلى شخصية "نازك السلحدار"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما.

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