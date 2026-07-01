وفاء الكيلاني و سيف سبيعي بحديث مؤثر في جنازة نجل نورا رحال ..و كارين سلامة تتحدث عن لحظاته الأخيرة

شهدت مراسم تشييع نجل الفنانة أجواءً مؤثرة، حيث حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على مواساتها، وكان من بينهم وسيف الدين سبيعي اللذان تحدثا بكلمات مؤثرة عن الراحل وقدّما تعازيهما للعائلة.