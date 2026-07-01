وفاء الكيلاني و سيف سبيعي بحديث مؤثر في جنازة نجل نورا رحال ..و كارين سلامة تتحدث عن لحظاته الأخيرة

تتواصل التحضيرات المكثفة لحفل زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، وسط تجهيزات استثنائية داخل قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في مدينة نيويورك، في حفل يُتوقع أن يكون من بين الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ حفلات الزفاف.
أثارت عارضة الأزياء والمؤثرة السعودية مودل روز موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو ألمحت فيه إلى احتمال تقدم حبيبها لخطبتها، ما فتح باب التكهنات بين متابعيها الذين اعتبروا أن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت.
شهد أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في مصر خلافًا بين الفنان المصري تامر حسني وأحد جيرانه، على خلفية كاميرا مراقبة أثارت مخاوف تتعلق بخصوصية أسرته، قبل أن تُطوى القضية بجلسة صلح أنهت الخلاف بين الطرفين، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.