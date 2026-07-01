من الدراما إلى السياسة.. تعيين روزينا لاذقاني في مجلس الشعب السوري

ويأتي تعيين لاذقاني ضمن الحصة الرئاسية التي ضمت شخصيات من مجالات مختلفة، في إطار تشكيل المجلس الجديد الذي يهدف إلى تمثيل شرائح متنوعة من المجتمع السوري، من بينها شخصيات وثقافية واجتماعية وفنية.

وتُعد روزينا لاذقاني من أبرز الوجوه الشابة في الدراما ، إذ استطاعت خلال سنوات قليلة أن تثبت حضورها في عدد من الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحاً واسعاً داخل وخارجها، لتصبح من الأسماء المعروفة لدى الجمهور .

وُلدت لاذقاني في مدينة حماة في 17 أبريل/نيسان 1990، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قسم السينوغرافيا، قبل أن تتجه إلى التمثيل بدعم من عائلتها، وتبدأ مسيرتها الفنية عام 2013 من خلال مسلسل "ناطرين".

وشهدت مسيرتها الفنية مشاركة في أعمال بارزة، من بينها "بانتظار الياسمين"، و"عناية مشددة"، و"شوق"، و"غرابيب سود"، إلا أن مشاركتها في سلسلة "الهيبة" من خلال شخصية "منى" شكّلت محطة مفصلية في مشوارها، وأسهمت في توسيع قاعدة جماهيرها على مستوى العربي.

كما واصلت حضورها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، من بينها "ما فيي"، و"مربى العز"، و"ولاد بديعة"، لتكرّس مكانتها كواحدة من أبرز ممثلات جيلها.

ويُنظر إلى دخول روزينا لاذقاني مجلس الشعب السوري على أنه انتقال من المجال الفني إلى العمل العام، في تجربة تضاف إلى مسيرتها، وسط ترقب للدور الذي ستلعبه داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بقية الأعضاء الذين يمثلون اختصاصات وخلفيات متنوعة.