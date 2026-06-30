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حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل
حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل
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حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل

فن

2026-06-30 | 10:50
حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل
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Aljadeed
حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل

أثارت صانعة المحتوى السورية نارين بيوتي موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو استعرضت خلاله مجموعة من الكتب التي تحرص على قراءتها، في خطوة بدت عادية بالنسبة للبعض، لكنها تحولت سريعًا إلى مادة للنقاش والهجوم من قبل آخرين.

ومن بين الكتب التي عرضتها، كان كتاب "كيف تتقن لعبة الحياة" للكاتبة والمدربة في مجال الوعي والتطوير الذاتي سمية الناصر، وهو ما لفت انتباه عدد كبير من المتابعين الذين بدأوا بتداول مقاطع من محتوى الكتاب والتعليق على بعض الأفكار الواردة فيه.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل أن بعض المفاهيم المطروحة في الكتاب تتناول قضايا روحية وفكرية مثيرة للجدل، من بينها الحديث عن طرق معرفة الله، والرسائل الروحية، ومفاهيم مرتبطة بالوعي وتغيير القناعات الشخصية.
ورأى منتقدون أن هذه الطروحات لا تنسجم مع قناعات شريحة واسعة من المجتمع العربي، فيما دافع آخرون عن حق القراء في الاطلاع على كتب مختلفة دون أن يعني ذلك تبني جميع ما يرد فيها.
وسرعان ما انتقل النقاش من مضمون الكتاب إلى نارين بيوتي نفسها، إذ ربط عدد من المتابعين بين ظهور الكتاب في الفيديو وبين حياتها الشخصية، مستحضرين زواجها من رامي سامو. وكان الزوجان قد أعلنا سابقًا أن رامي اعتنق الإسلام قبل إتمام الزواج، إلا أن بعض مستخدمي مواقع التواصل عادوا لإثارة الشكوك حول هذا الأمر، رغم عدم وجود أي مستجدات أو تصريحات جديدة من الطرفين بشأنه.
هذا الربط بين الكتاب والحياة الشخصية لنارين أدى إلى تصاعد وتيرة التعليقات، حيث اتهمها بعض المنتقدين بالترويج لأفكار لا تتوافق مع خصوصية المجتمع العربي، في حين اعتبر آخرون أن الهجوم تجاوز حدود النقد، وتحول إلى أحكام شخصية لا تستند إلى ما نشرته في الفيديو، الذي اقتصر على مشاركة قائمة بكتب تقرؤها.
 

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