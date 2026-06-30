حملة هجوم شرسة ضد نارين بيوتي بعد اتهامها بالكـ ـفر! اليكم التفاصيل

أثارت صانعة المحتوى نارين بيوتي موجة من الجدل عبر ، بعد ظهورها في مقطع فيديو استعرضت خلاله مجموعة من الكتب التي تحرص على قراءتها، في خطوة بدت عادية بالنسبة للبعض، لكنها تحولت سريعًا إلى مادة للنقاش والهجوم من قبل آخرين.



ومن بين الكتب التي عرضتها، كان كتاب "كيف تتقن لعبة الحياة" للكاتبة والمدربة في مجال الوعي والتطوير الذاتي سمية الناصر، وهو ما لفت انتباه عدد كبير من المتابعين الذين بدأوا بتداول مقاطع من محتوى الكتاب والتعليق على بعض الأفكار الواردة فيه.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل أن بعض المفاهيم المطروحة في الكتاب تتناول قضايا روحية وفكرية مثيرة للجدل، من بينها الحديث عن طرق معرفة ، والرسائل الروحية، ومفاهيم مرتبطة بالوعي وتغيير القناعات الشخصية.

ورأى منتقدون أن هذه الطروحات لا تنسجم مع قناعات شريحة من المجتمع ، فيما دافع آخرون عن حق القراء في الاطلاع على كتب مختلفة دون أن يعني ذلك تبني جميع ما يرد فيها.