مودل روز تعلن خطوبتها بفيديو عفوي من ايطاليا

وظهرت مودل روز في بداية الفيديو داخل غرفتها وهي تستعد لرحلة رومانسية إلى قرية بوستانو ، معبرة عن شعورها بأن حبيبها يخطط لمفاجأة كبيرة، خاصة بعد الفترة الصعبة التي عاشها عقب مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي.

وكشفت أن عدداً من التصرفات غير المعتادة أثار شكوكها، أبرزها إصرار حبيبها على حجز خبيرَي مكياج وتصفيف شعر لها، رغم أنها اعتادت الاهتمام بإطلالاتها بنفسها، إضافة إلى طلبه المتكرر الحصول على أرقام أفراد عائلتها، مبرراً ذلك بالحاجة للتواصل معهم في حال حدوث أي طارئ.

واعترفت مودل روز بأنها تعيش من التوتر والخوف من خيبة الأمل، موضحة أنها قررت تسجيل الفيديو مسبقاً، فإذا تمت الخطوبة ستقوم بنشره، أما إذا لم يحدث شيء فستحتفظ به ولن يراه أحد.

ورغم تأكيدها في نهاية المقطع أنها لا تملك أي دليل قاطع على نية حبيبها التقدم لخطبتها، فإن توقيت نشر الفيديو دفع كثيرين للاعتقاد بأن الخطوبة تمت بالفعل، خصوصاً بعد قولها إنها ستنشر التسجيل فور تحقق الأمر.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انهالت رسائل التهنئة والدعوات لها بالسعادة، واعتبر كثيرون أن نشر المقطع بحد ذاته يعد إشارة غير مباشرة إلى أن المفاجأة قد حدثت بالفعل، فيما فضّل آخرون انتظار إعلان رسمي من مودل روز لحسم الجدل.

ولم تصدر مودل روز حتى الآن أي تأكيد مباشر بشأن الخطوبة، إلا أن الفيديو أشعل منصات التواصل، لتبقى الأنظار موجهة نحو حساباتها الرسمية بانتظار حقيقة ما إذا كانت تستعد بالفعل لدخول مرحلة في حياتها الشخصية.