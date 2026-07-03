المستشار تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين ياسمين عبد العزيز ومي عمر

وجاء توضيح آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع " "، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات على تحدثت عن قيامه بالوساطة لإنهاء خلاف مزعوم بين الفنانتين، وهو ما نفاه بشكل قاطع.وأكد آل الشيخ أنه لا يملك أي معلومات تتعلق بهذا الأمر، مشددًا على أنه لا يتدخل في مثل هذه المسائل، وداعيًا إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها.وفي سياق آخر، حرصت الفنانة مي عمر على رسالة تهنئة ودعم إلى الفنانين السقا وياسمين عبد ، بمناسبة اقتراب عرض فيلمهما الجديد "خلي بالك من نفسك". وكتبت عبر حسابها الرسمي على " ": "مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها، إن شاء الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه".وكانت العلاقة بين ياسمين عبد العزيز ومي عمر قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعدما نشرت ياسمين عبر خاصية "القصص" على "إنستغرام" ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" خلال موسم رمضان الماضي، وعلقت على النتائج بالإشارة إلى تصدر مسلسلها المركز الأول، بينما جاء مسلسل مي عمر في المركز الرابع.