روزينا لاذقاني تكشف أولوياتها في البرلمان السوري: المفقودون والعدالة الانتقالية أولاً

بعد تعيينها عضواً في السوري، بدأت الفنانة روزينا لاذقاني بالكشف عن ملامح المرحلة التي تستعد لخوضها تحت قبة ، محددةً أولوياتها في العمل النيابي، والتي قالت إنها ستركز على ملفات إنسانية ووطنية واجتماعية تمس شريحة من السوريين.



وأكدت لاذقاني انها "ابنة الشارع السوري" و أن من أبرز التي تنوي العمل عليها ملف المفقودين، لما يحمله من أبعاد إنسانية تمس آلاف العائلات ، مشددة على أهمية متابعة هذا الملف والسعي إلى إيجاد حلول تسهم في كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم.

كما أشارت إلى أن ملف العدالة الانتقالية سيكون من بين أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار بناء الدولة.

ولفتت أيضاً إلى أنها ستولي اهتماماً خاصاً بملف تمكين ، من خلال دعم مشاركتها في مختلف القطاعات وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مؤكدة أن المرأة السورية لعبت دوراً محورياً خلال السنوات الماضية، وتستحق مزيداً من الدعم والفرص.