وفاة نجمة "يشيلجام" كاموران إينسليل بعد صراع مع المرض

قبل أيام قليلة من عيد ميلادها التاسع والثمانين، خيّم الحزن على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنانة المخضرمة كاموران إينسليل، إحدى أبرز نجمات حقبة "يشيلجام"، عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية بعد معاناتها من مشكلات صحية مرتبطة بتقدمها في السن.



وكانت إينسليل تتلقى العلاج في مستشفى جامعة ألانيا الدين كيقباد للتعليم والأبحاث، قبل أن تُنقل إلى وحدة العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعها الصحي، حيث فارقت الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذها. ولم تكشف عائلتها أو المستشفى عن سبب طبي محدد للوفاة.



وأعلنت مؤسسة Film-San نبأ الوفاة في بيان رسمي، قدّمت فيه التعازي لعائلة الفنانة ومحبيها، مؤكدة أن رحيلها يُعد خسارة كبيرة للفن ، لما تركته من إرث فني امتد لعقود وأسهم في صناعة تاريخ السينما والمسرح في البلاد.



وتُعد كاموران إينسليل من أبرز نجمات العصر الذهبي للسينما المعروف "يشيلجام"، إذ شاركت خلال مسيرتها في عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، واشتهرت بأدائها لشخصيات تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور.



ومن أبرز أعمالها أفلام البؤساء (Sefiller)، وثمن القمة (Zirvenin Bedeli)، ووحيدة جدًا (Yapayalnız)، وليلة (Devrim Gecesi)، كما شاركت في مسلسلات تركية حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها سيلا (Sıla)، وغوموش (Gümüş)، ووادي الذئاب: الكمين (Kurtlar Vadisi Pusu)، وتساقط الأوراق (Yaprak Dökümü)، لتبقى واحدة من أبرز الوجوه التي رافقت أجيالًا متعاقبة من المشاهدين.

