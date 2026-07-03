وفاة نجمة "يشيلجام" كاموران إينسليل بعد صراع مع المرض

وكانت إينسليل تتلقى العلاج في مستشفى جامعة ألانيا علاء
الدين كيقباد للتعليم والأبحاث، قبل أن تُنقل إلى وحدة العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعها الصحي، حيث فارقت الحياة رغم محاولات الأطباء لإنقاذها. ولم تكشف عائلتها أو المستشفى عن سبب طبي محدد للوفاة.
وأعلنت مؤسسة Film-San نبأ الوفاة في بيان رسمي، قدّمت فيه التعازي لعائلة الفنانة ومحبيها، مؤكدة أن رحيلها يُعد خسارة كبيرة للفن التركي
، لما تركته من إرث فني امتد لعقود وأسهم في صناعة تاريخ السينما والمسرح في البلاد.
وتُعد كاموران إينسليل من أبرز نجمات العصر الذهبي للسينما التركية
المعروف باسم
"يشيلجام"، إذ شاركت خلال مسيرتها في عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، واشتهرت بأدائها لشخصيات تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور.
ومن أبرز أعمالها أفلام البؤساء (Sefiller)، وثمن القمة (Zirvenin Bedeli)، ووحيدة جدًا (Yapayalnız)، وليلة الثورة
(Devrim Gecesi)، كما شاركت في مسلسلات تركية حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها سيلا (Sıla)، وغوموش (Gümüş)، ووادي الذئاب: الكمين (Kurtlar Vadisi Pusu)، وتساقط الأوراق (Yaprak Dökümü)، لتبقى واحدة من أبرز الوجوه التي رافقت أجيالًا متعاقبة من المشاهدين.