رسالة مؤثرة من هادي أسود بعد نجاته من حادث خطير

طمأن الفنان السوري جمهوره على حالته الصحية، بعدما نشر أول صورة له عقب نجاته من حادث السير الذي تعرض له أثناء وجوده في ، حيث ظهر في الصورة ويده ملفوفة بضماد طبي، مؤكدًا أنه بدأ يتعافى ويستعد للعودة إلى نشاطه الفني.

ووجّه رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي، قال فيها: "شكراً لكل يلي بعت رسايل وسأل، وسامحوني ما كنت رد. الحمد لله، قدر وعطانا عمر جديد. هلق رح نرجع للستوديو، وإن شاء الله بشهر 9 جولة بأميركا، ومنرجع بشهر 10 على ، وبعدين . شكراً لدعواتكم، وشكراً لكل يلي سأل عني... منشوفكم قريباً".



وكان الفنان السوري قد تعرض لحادث سير أثناء توجهه لإحياء إحدى حفلاته في مدينة مونتريال الكندية، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة أوتاوا لتلقي العلاج، حيث أمضى يوماً واحداً تحت الملاحظة الطبية بعد إصابته برضوض في مناطق متفرقة من جسده.



وخضع هادي أسود للرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يوصي الأطباء بمنحه فترة من الراحة لاستكمال العلاج والتعافي، حفاظًا على سلامته.



وبناءً على توصيات الفريق الطبي، تقرر إلغاء جميع الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها في كندا حتى إشعار آخر، على أن يعود لاستئناف نشاطه الفني وجولاته الغنائية فور تحسن حالته الصحية.