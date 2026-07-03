قبل زفافهما.. تايلور سويفت و ترافيس كيلسي يتبرعان بـ26 مليون دولار

وشملت التبرعات مؤسسات اجتماعية وغذائية وتعليمية في نيويورك
، إلى جانب دعم برنامج أورام الأطفال في Memorial Sloan Kettering ومستشفى Hassenfeld Children’s Hospital التابع لجامعة NYU Langone.
كما وجّهت تايلور سويفت
جزءًا من تبرعاتها إلى مؤسستي The Store وImagination library
، بينما دعم ترافيس كيلسي مؤسسات خيرية في كانساس سيتي وكليفلاند، من بينها Harvesters – The Community Food Network وChildren’s Mercy Hospital.
وامتدت المبادرة لتشمل مؤسسات وطنية أخرى، مثل Feeding America وLos Angeles Regional Food Bank وASPCA وGrammy in the Schools، في خطوة تعكس التزام الثنائي
بدعم مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي.