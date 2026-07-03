قبل زفافهما.. تايلور سويفت و ترافيس كيلسي يتبرعان بـ26 مليون دولار

تصدّر اسم ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار معلومات تفيد بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال شريف فهمي كراغولا، بعد نحو عامين على ارتباطهما، في خبر أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، لا سيما أن الثنائي كان يُعد من أبرز الثنائيات التي حظيت باهتمام إعلامي منذ إعلان زواجهما.

