بيان من عائلة هاني شاكر بشأن حفل تكريمه المعلن في أوروبا

وأوضحت الأسرة، في بيان، أن بعض الفعاليات التي أُعلن عنها سابقًا لتكريم الفنان الراحل أُقيمت دون إبلاغها أو الحصول على موافقتها، مشددة على ضرورة التواصل المباشر معها واعتماد موافقتها الرسمية قبل الإعلان عن أي مناسبة تأبينية أو تكريمية تخصه.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تنظيم فعاليات تليق بمسيرة هاني شاكر الفنية وإرثه الكبير، وبما يعكس المكانة التي يحتلها في تاريخ الموسيقى .

يُذكر أن الفنان هاني شاكر رحل عن عالمنا في 3 الماضي، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدم خلالها أكثر من 600 أغنية و29 ألبومًا، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والفنية، ليترك بصمة بارزة في الساحة الغنائية العربية.