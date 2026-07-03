زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تامر حسني أو من المقربين منه لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، ما يبقيها في إطار التقارير الإعلامية المتداولة بانتظار أي إعلان رسمي.
يُذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما رسميًا في أبريل/نيسان 2023، بعد زواج استمر نحو 12 عامًا، أثمر عن ثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم، فيما حافظ الثنائي بعد الانفصال على علاقة قائمة على الاحترام والتعاون في ما يتعلق برعاية أطفالهما.
حرص عدد من نجوم الفن السوري على التعبير عن حزنهم وتضامنهم مع ضحايا التفجير الذي شهدته العاصمة دمشق، من خلال رسائل مؤثرة نشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، مؤكدين تضامنهم مع أهالي المدينة في هذه المحنة.
تصدّر اسم ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار معلومات تفيد بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال شريف فهمي كراغولا، بعد نحو عامين على ارتباطهما، في خبر أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، لا سيما أن الثنائي كان يُعد من أبرز الثنائيات التي حظيت باهتمام إعلامي منذ إعلان زواجهما.
خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليس بهدفه الحاسم فقط، بل بلقطة سبقت تنفيذ ركلة الجزاء، بعدما بدا وكأنه يردد عبارة “بسم الله”، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.