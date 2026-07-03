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زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر
زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر
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زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر

فن

2026-07-03 | 08:36
زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر
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Aljadeed
زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر

تصدر اسم الفنان تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن استعداده للزواج مجددًا، بعد نحو ثلاث سنوات على انفصاله عن الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وبحسب ما نقله برنامج «هنا القاهرة» عن مصادر وصفها بالخاصة، فإن تامر حسني لا يخطط للعودة إلى طليقته بسمة بوسيل، بل يستعد لدخول القفص الذهبي خلال الفترة المقبلة، من دون الكشف عن هوية العروس أو تحديد موعد رسمي لإقامة حفل الزفاف.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تامر حسني أو من المقربين منه لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، ما يبقيها في إطار التقارير الإعلامية المتداولة بانتظار أي إعلان رسمي.

يُذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما رسميًا في أبريل/نيسان 2023، بعد زواج استمر نحو 12 عامًا، أثمر عن ثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم، فيما حافظ الثنائي بعد الانفصال على علاقة قائمة على الاحترام والتعاون في ما يتعلق برعاية أطفالهما.

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