زواج تامر حسني للمرة الثانية بعد ثلاث سنوات على طلاقه من بسمة بوسيل يتصدر

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من تامر حسني أو من المقربين منه لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، ما يبقيها في إطار التقارير الإعلامية المتداولة بانتظار أي إعلان رسمي.

يُذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما رسميًا في أبريل/نيسان 2023، بعد زواج استمر نحو 12 عامًا، أثمر عن ثلاثة أبناء هم وأمايا وآدم، فيما حافظ بعد الانفصال على علاقة قائمة على الاحترام والتعاون في ما يتعلق برعاية أطفالهما.