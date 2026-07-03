وفاة المنتج المصري ياسر صبحي إثر حادث مأساوي داخل حمام سباحة

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة المنتج الفني ياسر صبحي إثر حادث تعرض له داخل حمام سباحة في أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر، فيما باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، بالتزامن مع نعي المهن السينمائية للراحل.



وبحسب المعلومات الأولية، تلقت بلاغًا يفيد بوفاة ياسر صبحي داخل حمام سباحة في نادي وادي دجلة، لتنتقل إلى المكان وتباشر المعاينة والفحص.

وأظهرت التحريات الأولية أن الراحل فقد توازنه أثناء وجوده داخل حمام السباحة، ما أدى إلى ارتطام رأسه بأرضية الحوض، ليفقد الوعي على الفور، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.



وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف ، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.



من جهتها، نعت المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، المنتج الراحل عبر بيان رسمي، تقدمت فيه بخالص التعازي إلى أسرته، داعيةً له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه شقيق المنتج الفني نبيل صبحي.



ومن المقرر تشييع جثمان ياسر صبحي عقب صلاة عصر الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أفراد عائلته وعدد من نجوم وصناع الوسط الفني.





ويُعد ياسر صبحي من الأسماء المعروفة في مجال الإنتاج الفني، إذ شارك في إنتاج وإدارة إنتاج عدد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، من بينها فيلم “عصابة عظيمة” عام 2024، وفيلم “ليه تعيشها لوحدك؟!”، إضافة إلى أعمال أخرى مثل “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”، ومسلسل “كفر دلهاب”، وفيلم “على جثتي”، و**”بنات العم”، و“فاصل ونعود”، و“بوبوس”، و“رمضان مبروك أبو حمودة”**، تاركًا وراءه مسيرة مهنية امتدت لسنوات في السينما والدراما .