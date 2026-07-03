بعد ساعات من الجدل.. شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة حفلها في قطر

نفت الفنانة صحة الأنباء المتداولة بشأن إحيائها حفلًا غنائيًا في خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.



وأصدر لشيرين بيانًا رسميًا أوضح فيه أنه لم يتم الاتفاق أو التعاقد على أي حفلات بالمواعيد التي جرى تداولها، مشددًا على أن جميع المتعلقة بنشاطها الفني يجب أن تصدر فقط عبر حساباتها الرسمية.أخبار





وأضاف البيان أن الفنانة كلّفت مستشارها القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من نشر أو روّج لهذه الأخبار الكاذبة، حفاظًا على حقوقها ومنع تداول معلومات غير صحيحة.



وأكد المكتب الإعلامي أن أي حفل أو مشاركة رسمية لشيرين عبد الوهاب سيتم الإعلان عنها حصريًا عبر حساباتها الرسمية على منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك”، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الصادرة عن مصادر غير معتمدة.