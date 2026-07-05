عاجل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس بظروف غامضة
وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس بظروف غامضة
A-
A+

وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس بظروف غامضة

فن

2026-07-05 | 09:33
وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس بظروف غامضة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة التيكتوكر العراقية ملك فارس بظروف غامضة

خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، عقب الإعلان عن وفاة صانعة المحتوى والراقصة العراقية ملك فارس، المعروفة بلقب "ملوكة الفارس"، بعد العثور عليها متوفاة داخل شقتها في مدينة أربيل، في حادثة لا تزال ظروفها غامضة، وسط تحقيقات أمنية متواصلة لكشف ملابساتها.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على ملك فارس متوفاة داخل شقتها، لتتوجه على الفور إلى الموقع، حيث فرضت طوقًا أمنيًا وبدأت بإجراءات الكشف وجمع الأدلة. كما جرى نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح والفحوصات اللازمة، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة.
وفي إطار التحقيقات، باشرت الجهات المختصة الاستماع إلى إفادات عدد من الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات مرتبطة بالقضية، وكان من بينهم الفنان العراقي جلال الزين، الذي خضع للتحقيق قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية، من دون توجيه أي اتهام بحقه.
وحتى الآن، لم تُصدر السلطات في إقليم كردستان أو الحكومة العراقية أي بيان رسمي يكشف أسباب الوفاة أو نتائج التحقيقات الجارية، كما لم يُعلن تقرير الطب العدلي الذي يُنتظر أن يحدد الملابسات الطبية للحادثة.
في المقابل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات متباينة بشأن ما حدث، من بينها مزاعم تحدثت عن احتمال سقوط ملك فارس من شقتها، إلا أن هذه المعلومات لم تحظَ بأي تأكيد رسمي، فيما شددت الجهات الأمنية على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن أي روايات يتم تداولها قبل صدور النتائج الرسمية تبقى في إطار التكهنات.
وأثار خبر وفاة ملك فارس صدمة واسعة بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن حزنهم لرحيلها المفاجئ، مطالبين بكشف الحقيقة وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
 
 

اقرأ ايضا في فن

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم
11:38

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.

11:38

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.

كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش
11:35

كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش

علّقت النجمة السورية كاريس بشار لأول مرة، على الجدل الذي رافق تفاعلها مع النجم التركي باريش أردوتش خلال حفل Joy Awards، مؤكدة أن ما حدث كان عفوياً ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

11:35

كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش

علّقت النجمة السورية كاريس بشار لأول مرة، على الجدل الذي رافق تفاعلها مع النجم التركي باريش أردوتش خلال حفل Joy Awards، مؤكدة أن ما حدث كان عفوياً ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب
08:23

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.

08:23

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.

اخترنا لك
الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم
11:38
كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش
11:35
جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب
08:23
المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق
07:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026