دارين حدشيتي تكشف سبب غيابها.. رسالة إلى فضل شاكر وهكذا علقت على أعمال الشامي: ما بفهم أغانيه

كشفت الفنانة دارين في هذا اللقاء عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وسبب عودتها