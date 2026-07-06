وفاة الإعلامي السعودي سعود العتيبي بعد حادث سير مروّع

وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الحادث على طريق ديراب جنوب مدينة الرياض، وهو طريق يشهد حركة كثيفة للشاحنات، ما دفع متابعين إلى وصفه بـ"طريق الموت" بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة العتيبي.
ويُعد سعود العتيبي من الإعلاميين الذين ارتبط اسمهم ببرامج قناة الواقع، وحظي بحضور واسع بين الجمهور، فيما نعاه عدد كبير من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل، مستذكرين أخلاقه وسيرته المهنية، وداعين له بالرحمة والمغفرة.
أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.
علّقت النجمة السورية كاريس بشار لأول مرة، على الجدل الذي رافق تفاعلها مع النجم التركي باريش أردوتش خلال حفل Joy Awards، مؤكدة أن ما حدث كان عفوياً ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.