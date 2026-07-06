وفاة الإعلامي السعودي سعود العتيبي بعد حادث سير مروّع

وبحسب المعلومات المتداولة، وقع الحادث على طريق ديراب ، وهو طريق يشهد حركة كثيفة للشاحنات، ما دفع متابعين إلى وصفه بـ"طريق الموت" بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة .

ويُعد العتيبي من الإعلاميين الذين ارتبط اسمهم ببرامج الواقع، وحظي بحضور واسع بين الجمهور، فيما نعاه عدد كبير من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل، مستذكرين أخلاقه وسيرته المهنية، وداعين له بالرحمة والمغفرة.