زفاف هيفاء وهبي وسانت ليفانت في شوارع القاهرة يتصدر.. ما القصة؟

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي تستعرض كواليس التحضير
لإطلالتها، وسط أجواء احتفالية جمعتها بأصدقائها وفريق عملها، الذين حرصوا على إطلاق الزغاريد احتفالاً بها. وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "زغروتة حلوة
رنت في بيتنا.. بيلبقلي الأبيض
ما هيك؟"، وهو ما زاد من حيرة متابعيها وأثار العديد من التساؤلات حول حقيقة المناسبة.
وتزامن ذلك مع مشاركة هيفاء مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من داخل أحد الفنادق التاريخية في القاهرة
، حيث بدت الغرفة مزينة بأجواء احتفالية، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنها تستعد للاحتفال بمناسبة خاصة، قبل أن تتضح حقيقة الأمر لاحقاً.
وكشفت مقاطع فيديو نشرها عدد من أصدقائها أن ظهور هيفاء بفستان الزفاف يأتي ضمن تصوير فيديو كليب جديد يجمعها بالمغني الشاب سانت ليفانت، إذ ظهر الثنائي
وهما يصوران مشاهد حفل زفاف في شوارع القاهرة وسط أجواء شعبية، وبمشاركة عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا في موقع التصوير، كما ظهرت هيفاء في لقطات أخرى وهي تسير وسط موكب من السيارات في مشهد
يحاكي أجواء الزفاف.