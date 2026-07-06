زفاف هيفاء وهبي وسانت ليفانت في شوارع القاهرة يتصدر.. ما القصة؟

أثارت هيفاء موجة من التفاعل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت بفستان زفاف أبيض في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ، ما فتح الباب أمام تكهنات الجمهور بشأن استعدادها للاحتفال بزواجها.

وظهرت هيفاء في الفيديو وهي تستعرض كواليس لإطلالتها، وسط أجواء احتفالية جمعتها بأصدقائها وفريق عملها، الذين حرصوا على إطلاق الزغاريد احتفالاً بها. وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "زغروتة رنت في بيتنا.. بيلبقلي ما هيك؟"، وهو ما زاد من حيرة متابعيها وأثار العديد من التساؤلات حول حقيقة المناسبة.

وتزامن ذلك مع مشاركة هيفاء مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من داخل أحد الفنادق التاريخية في ، حيث بدت الغرفة مزينة بأجواء احتفالية، ما دفع كثيرين للاعتقاد بأنها تستعد للاحتفال بمناسبة خاصة، قبل أن تتضح حقيقة الأمر لاحقاً.

وكشفت مقاطع فيديو نشرها عدد من أصدقائها أن ظهور هيفاء بفستان الزفاف يأتي ضمن تصوير فيديو كليب جديد يجمعها بالمغني الشاب سانت ليفانت، إذ ظهر وهما يصوران مشاهد حفل زفاف في شوارع القاهرة وسط أجواء شعبية، وبمشاركة عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا في موقع التصوير، كما ظهرت هيفاء في لقطات أخرى وهي تسير وسط موكب من السيارات في يحاكي أجواء الزفاف.