المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.
علّقت النجمة السورية كاريس بشار لأول مرة، على الجدل الذي رافق تفاعلها مع النجم التركي باريش أردوتش خلال حفل Joy Awards، مؤكدة أن ما حدث كان عفوياً ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.