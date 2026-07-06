جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

وقبل مواجهة المغرب وكندا، رُصدت أليسيا إنفانتينو وهي ترتدي قميص أشرف حكيمي أثناء وصولها إلى محيط الملعب برفقة والدها وعدد من مسؤولي "فيفا"، في مشهد حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من المشجعين المغاربة أن هذه الخطوة تعكس دعمًا لـ"أسود الأطلس"، الذين واصلوا مشوارهم في البطولة بفوزهم على كندا بثلاثية .
وبالتزامن مع ذلك، نشر جياني إنفانتينو عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرفع العلم اللبناني داخل الملعب، معبرًا عن فخره بانتمائه إلى لبنان، وكتب: "بصفتي مواطنًا لبنانيًا أعتز بانتمائي، كان من الرائع أن أحمل علمنا اللبناني الجميل على أكبر مسرح لكرة القدم".
ويُذكر أن إنفانتينو حصل على الجنسية اللبنانية عام 2025، ومنذ ذلك الحين يحرص على إظهار ارتباطه بلبنان في مناسبات عدة، فيما لاقت هذه اللفتة، إلى جانب ظهور ابنته بقميص المنتخب المغربي، تفاعلًا واسعًا بين الجماهير العربية، ولا سيما اللبنانية والمغربية.