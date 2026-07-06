جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

وقبل مواجهة المغرب وكندا، رُصدت أليسيا إنفانتينو وهي ترتدي قميص أشرف حكيمي أثناء وصولها إلى محيط الملعب برفقة والدها وعدد من مسؤولي "فيفا"، في حظي بتفاعل واسع على ، حيث اعتبر كثير من المشجعين المغاربة أن هذه الخطوة تعكس دعمًا لـ" الأطلس"، الذين واصلوا مشوارهم في البطولة بفوزهم على كندا بثلاثية .

وبالتزامن مع ذلك، نشر جياني إنفانتينو عبر حسابه على مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرفع اللبناني داخل الملعب، معبرًا عن فخره بانتمائه إلى ، وكتب: "بصفتي مواطنًا لبنانيًا أعتز بانتمائي، كان من الرائع أن أحمل علمنا اللبناني الجميل على أكبر مسرح ".

ويُذكر أن إنفانتينو حصل على الجنسية عام 2025، ومنذ ذلك الحين يحرص على إظهار ارتباطه بلبنان في مناسبات عدة، فيما لاقت هذه اللفتة، إلى جانب ظهور ابنته بقميص المنتخب المغربي، تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ، ولا سيما اللبنانية والمغربية.