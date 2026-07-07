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أزمة سياسية تلاحق مبابي قبل مواجهة المغرب.. اتهامات بالعنصرية ورد فرنسي غاضب
أزمة سياسية تلاحق مبابي قبل مواجهة المغرب.. اتهامات بالعنصرية ورد فرنسي غاضب
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أزمة سياسية تلاحق مبابي قبل مواجهة المغرب.. اتهامات بالعنصرية ورد فرنسي غاضب

فن

2026-07-07 | 03:49
أزمة سياسية تلاحق مبابي قبل مواجهة المغرب.. اتهامات بالعنصرية ورد فرنسي غاضب
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Aljadeed
أزمة سياسية تلاحق مبابي قبل مواجهة المغرب.. اتهامات بالعنصرية ورد فرنسي غاضب

وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه في قلب أزمة سياسية وإعلامية قبل مواجهة منتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما هاجمته السيناتور الباراغوايانية سيليستي أماريلا عقب فوز فرنسا على باراغواي بهدف دون رد في دور الـ16.

واتهمت أماريلا قائد المنتخب الفرنسي بعدم مصافحة حارس باراغواي، قبل أن توجه إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة وعنصرية، ما دفع مبابي إلى الرد عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أن تصريحاتها لا تمثل شعب باراغواي، ومتهمًا إياها بنشر الكراهية والعنصرية.

وأثار السجال ردود فعل واسعة في فرنسا، حيث أعلنت وزيرة الرياضة مارينا فيراري دعمها الكامل لمبابي، ووصفت تصريحات السيناتور بأنها "مخزية وبغيضة"، معتبرة أنها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة التي تدافع عنها فرنسا.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، قبل المواجهة المرتقبة بين فرنسا والمغرب، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمباراة، في وقت تحوّل فيه الجدل حول مبابي من حدث رياضي إلى قضية سياسية أثارت تفاعلًا واسعًا على الساحة الدولية.

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