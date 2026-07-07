عرض زواج مفاجئ في حفل ماجد المهندس وردة فعل لافته منه تتصدر

وخلال تفاعل الجمهور مع أغاني ماجد المهندس، فاجأ الشاب حبيبته بالنزول على ركبة واحدة، مقدّمًا لها خاتم الزواج أمام آلاف الحاضرين، الذين استقبلوا المشهد بتصفيق حار وهتافات احتفالًا باللحظة المؤثرة.
ولم يكتفِ ماجد المهندس بمباركة الثنائي
، بل شاركهما اللحظة بطريقة لافتة، إذ طلب هاتف الشاب وصوّر بنفسه مشهد
عرض الزواج من على المسرح، في تصرف حظي بإشادة واسعة
من الجمهور.
كما حرص الفنان على تهنئة العروسين، متمنيًا لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين اعتبروا أن هذه اللحظة أضفت طابعًا استثنائيًا على الحفل.
وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات، وتداولها المتابعون على نطاق واسع، مشيدين بعفوية ماجد المهندس وتفاعله مع جمهوره.
ويأتي حفل ديترويت ضمن الجولة الغنائية التي يحييها ماجد المهندس في الولايات المتحدة
وكندا، بالتزامن مع بطولة كأس العالم
2026، والتي تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء الجاليات العربية
.