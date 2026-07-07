عرض زواج مفاجئ في حفل ماجد المهندس وردة فعل لافته منه تتصدر

تحول حفل الفنان ماجد المهندس في مدينة ديترويت إلى حديث ، بعدما شهد لحظة رومانسية استثنائية خطفت أنظار الحضور، إثر عرض زواج مفاجئ أقامه أحد الشبان أمام حبيبته وسط أجواء الحفل.





وخلال تفاعل الجمهور مع أغاني ماجد المهندس، فاجأ الشاب حبيبته بالنزول على ركبة واحدة، مقدّمًا لها خاتم الزواج أمام آلاف الحاضرين، الذين استقبلوا المشهد بتصفيق حار وهتافات احتفالًا باللحظة المؤثرة.



ولم يكتفِ ماجد المهندس بمباركة ، بل شاركهما اللحظة بطريقة لافتة، إذ طلب هاتف الشاب وصوّر بنفسه عرض الزواج من على المسرح، في تصرف حظي بإشادة من الجمهور.



كما حرص الفنان على تهنئة العروسين، متمنيًا لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين اعتبروا أن هذه اللحظة أضفت طابعًا استثنائيًا على الحفل.



وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات، وتداولها المتابعون على نطاق واسع، مشيدين بعفوية ماجد المهندس وتفاعله مع جمهوره.



ويأتي حفل ديترويت ضمن الجولة الغنائية التي يحييها ماجد المهندس في وكندا، بالتزامن مع بطولة كأس 2026، والتي تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء الجاليات .