كريستيانو رونالدو يودّع كأس العالم 2026 بالدموع بعد خروج البرتغال أمام إسبانيا

شهدت العاصمة السورية دمشق حادثة أمنية مأساوية، بعدما دوّى انفجاران متتاليان قرب مبنى وزارة السياحة وسط المدينة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني، قبل أن تؤكد السلطات أن الزيارة مستمرة وفق البرنامج المقرر، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.
تتجه أنظار العالم العربي، مساء اليوم، إلى ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث يخوض المنتخب المصري مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط حالة من الترقب والحماس، ودعم واسع من شخصيات سياسية ورياضية وفنية من مختلف أنحاء العالم العربي.
أثارت الفنانة المصرية فادية عبدالغني جدلًا واسعًا بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية بينها وبين أحد المواطنين عقب حادث سير في أحد شوارع القاهرة، وسط تبادل للروايات بشأن المسؤول عن الواقعة.