كريستيانو رونالدو يودّع كأس العالم 2026 بالدموع بعد خروج البرتغال أمام إسبانيا

وسجّل ميكيل ميرينو هدف الفوز لإسبانيا في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، فيما خيّم الحزن على لاعبي البرتغال، وفي مقدمتهم الذي غادر أرضية الملعب متأثرًا والدموع تملأ عينيه.

وشكّلت اللقطة لحظة مؤثرة لجماهير ، خاصة أن رونالدو كان قد أعلن قبل المباراة أن نسخة 2026 ستكون له في ، منهياً بذلك رحلة مونديالية امتدت منذ عام 2006.



وتفاعل الملايين عبر مع وداع "الدون"، مشيدين بمسيرته التاريخية، التي شهدت مشاركته في ست نسخ متتالية من كأس ، ليبقى أحد أبرز أساطير اللعبة في تاريخ البطولة.