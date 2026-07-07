جيني اسبر في سقف عالي: طلبت يخلصوا امي من حياتها

وخلال الحلقة، استعرضت إسبر تجربتها مع الحب والزواج، وتحدثت عن علاقتها بطليقها، كما تطرقت إلى قضية الخيانة ونظرتها إليها، معترفة بأنها شعرت في بعض الفترات بأنها لم تمنح ابنتها الوقت الكافي بسبب انشغالها المستمر بالعمل، وهو أمر قالت إنه لا يزال يرافقها ويؤثر فيها حتى .

وشهد اللقاء لحظة مؤثرة عندما استعادت ذكريات والدتها الراحلة، إذ لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن معاناتها مع مرض السرطان، مستذكرة الأيام الصعبة التي عاشتها العائلة خلال تلك المرحلة، وما تركته من أثر عميق في حياتها.

ولم تخلُ الحلقة من لحظات التوتر، بعدما أبدت انزعاجها من أحد أسئلة حويك، معتبرة أنه يتضمن اتهامًا لا تقبل به، قبل أن تواصل الحوار بهدوء وتتحدث عن مسيرتها الفنية، ورأيها بعدد من نجمات الدراما ، بينهن ، وأمل عرفة، وسلافة معمار.

وتفاعل رواد بشكل واسع مع تصريحات إسبر، حيث انتشرت مقاطع من الحلقة على مختلف المنصات، وسط إشادة بصراحتها وجرأتها في الحديث عن محطات شخصية وإنسانية من حياتها.