فنانون يشيدون بإنجاز الفراعنة التاريخي رغم وداع المونديال

وعبرت الفنانة يسرا عن فخرها بالمنتخب، فيما أشاد محمد محمود عبد العزيز بالأداء القتالي للاعبين، وأكد الكاتب مدحت العدل أن المنتخب أعاد الحلم والفرحة إلى الجماهير. كما اعتبر شريف منير أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام بطل العالم، فيما وصف رامز جلال ما تحقق بالإنجاز التاريخي.
وشارك أحمد حلمي في دعم المنتخب عبر نشر صورة للمدير الفني حسام حسن، بينما أكدت سلاف فواخرجي أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا، ووجّه كل من أكرم حسني ومي فاروق ونبيلة عبيد رسائل فخر واعتزاز باللاعبين، كما دعمت لطيفة وهدى "الفراعنة"، فيما انتقد الشاعر أمير طعيمة القرارات التحكيمية، معتبرًا أنها أثرت في نتيجة المباراة.
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خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.
وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.
أثارت تقارير إعلامية تركية جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن انفصال الممثلة التركية دنيز بايسال عن زوجها المغني باريش يورتشو، بعد سبع سنوات من الزواج.