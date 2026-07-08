فنانون يشيدون بإنجاز الفراعنة التاريخي رغم وداع المونديال

وعبرت الفنانة يسرا عن فخرها بالمنتخب، فيما أشاد محمد محمود بالأداء القتالي للاعبين، وأكد الكاتب مدحت العدل أن المنتخب أعاد الحلم والفرحة إلى الجماهير. كما اعتبر شريف منير أن المنتخب قدم مباراة كبيرة أمام بطل ، فيما وصف رامز جلال ما تحقق بالإنجاز التاريخي.

وشارك حلمي في دعم المنتخب عبر نشر صورة للمدير الفني حسام حسن، بينما أكدت أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا، ووجّه كل من أكرم حسني ومي فاروق ونبيلة عبيد رسائل فخر واعتزاز باللاعبين، كما دعمت لطيفة وهدى "الفراعنة"، فيما انتقد الشاعر طعيمة القرارات التحكيمية، معتبرًا أنها أثرت في نتيجة المباراة.

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