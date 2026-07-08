أنباء عن إخلاء سبيل فضل شاكر ولا معلومات رسمية مؤكدة حتى الآن

وبحسب المعلومات المتداولة، كانت محامية شاكر الدكتورة أمانا مبارك قد تقدّمت بطلب إلى المحكمة لإخلاء سبيله، استنادًا إلى وضعه الصحي، مع تعهّد بحضوره جميع الجلسات وعدم مغادرة البلاد.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تدهورًا في الحالة الصحية لفضل شاكر، ما استدعى نقله إلى في لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، عاد شاكر بعد انتهاء الفحوصات إلى محبسه، وسط أنباء عن خطورة وضعه الصحي وحاجته إلى متابعة طبية.

كما أشارت المعلومات إلى أن المحكمة كانت قد أجّلت إحدى الجلسات لساعات انتظارًا لتحسن حالته الصحية وتمكنه من الحضور، إلا أنه تعذر ذلك، ليُصار إلى تأجيلها إلى موعد لاحق.