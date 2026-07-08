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حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر.. تطور جديد يحسم الجدل
حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر.. تطور جديد يحسم الجدل
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حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر.. تطور جديد يحسم الجدل

فن

2026-07-08 | 06:40
حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر.. تطور جديد يحسم الجدل
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Aljadeed
حقيقة إخلاء سبيل فضل شاكر.. تطور جديد يحسم الجدل

لا تزال قضية الفنان فضل شاكر تشهد تطورات قضائية، وسط استمرار الجدل بشأن إمكانية إخلاء سبيله، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة لـ et بالعربي أن المحكمة العسكرية لم تحسم قرارها بعد.

وأفادت بأن هيئة المحكمة تواصل مراجعة التقرير الطبي الخاص بفضل شاكر، بعد الاستماع إلى الطبيب الذي أشرف على معاينته، إلى جانب دراسة مختلف تفاصيل الملف قبل إصدار أي قرار.

وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن موافقة مفوض الحكومة على إخلاء سبيله لا يعني صدور قرار نهائي، إذ يبقى رأيه استشاريًا، فيما يعود الحسم إلى هيئة المحكمة.

وأكدت المصادر أن أي موافقة مستقبلية على إخلاء سبيل فضل شاكر، إن حصلت، ستكون مرتبطة بشروط قانونية، أبرزها منعه من السفر، وإلزامه بحضور جميع جلسات المحاكمة المقبلة، بما في ذلك الجلسة المقررة خلال شهر آب.

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