كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه

وأمام موجة الانتقادات، خرج نجم مسلسل "كسر عضم" عن صمته، ورد برسالة مطولة نشرها عبر حسابه على " "، مرفقًا منشوره بصورة للمنتخب الأرجنتيني، ليؤكد أن تشجيعه لميسي ورفاقه لا يحمل أي بعد سياسي أو موقف ضد المنتخب المصري.

وقال الشعراني إن الأمر لا يتعدى كونه مباراة كرة قدم، معتبرًا أن الرياضة مساحة للترفيه والابتعاد عن ضغوط الحياة، لا لإثبات المواقف القومية أو استعراض الشعارات.

وأوضح أنه لا خلاف على مكانة مصر ومحبة الشعب المصري، لكنه رفض ربط تشجيع الأرجنتين بمواقف سياسية أو وطنية، مشددًا على أن المباراة في النهاية "لعبة طابة" وليست اختبارًا للعروبة.

ودافع الشعراني عن ليونيل ميسي ولاعبي الأرجنتين، معتبرًا أن تحميلهم أبعادًا سياسية أو تاريخية أمر مبالغ فيه، لأن هدفهم الأساسي هو إسعاد جمهورهم وتحقيق إنجاز جديد.

كما وجه رسالة إلى منتخب مصر حسام حسن، الذي قال إنه من اللاعبين الذين أحبهم منذ طفولته، لكنه اعتبر أن بعض المواقف السياسية يجب أن تبدأ من ملفات أقرب إلى الواقع المصري قبل طرحها في مناسبة رياضية عالمية.

وختم كرم الشعراني موقفه بالتأكيد أن الرياضة بالنسبة إليه منفصلة عن السياسة، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء المنتخب المصري وروحه القتالية، ومؤكدًا أنه بارك سابقًا تأهل مصر، لكنه كان واضحًا منذ البداية في تشجيعه للأرجنتين خلال هذه المواجهة.