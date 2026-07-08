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كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه
كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه
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كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه

فن

2026-07-08 | 06:17
كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه
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Aljadeed
كرم الشعراني يدافع عن تشجيعه للأرجنتين بعد الهجوم عليه

تعرض الممثل السوري كرم الشعراني لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه تشجيع منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعته بالمنتخب المصري ضمن منافسات كأس العالم، والتي انتهت بخسارة مصر وسط جدل كبير حول التحكيم ونتيجة اللقاء.

وأمام موجة الانتقادات، خرج نجم مسلسل "كسر عضم" عن صمته، ورد برسالة مطولة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، مرفقًا منشوره بصورة للمنتخب الأرجنتيني، ليؤكد أن تشجيعه لميسي ورفاقه لا يحمل أي بعد سياسي أو موقف ضد المنتخب المصري.

وقال الشعراني إن الأمر لا يتعدى كونه مباراة كرة قدم، معتبرًا أن الرياضة مساحة للترفيه والابتعاد عن ضغوط الحياة، لا ساحة لإثبات المواقف القومية أو استعراض الشعارات.

وأوضح أنه لا خلاف على مكانة مصر ومحبة الشعب المصري، لكنه رفض ربط تشجيع الأرجنتين بمواقف سياسية أو وطنية، مشددًا على أن المباراة في النهاية "لعبة طابة" وليست اختبارًا للعروبة.

ودافع الشعراني عن ليونيل ميسي ولاعبي الأرجنتين، معتبرًا أن تحميلهم أبعادًا سياسية أو تاريخية أمر مبالغ فيه، لأن هدفهم الأساسي هو إسعاد جمهورهم وتحقيق إنجاز رياضي جديد.

كما وجه رسالة إلى مدرب منتخب مصر حسام حسن، الذي قال إنه من اللاعبين الذين أحبهم منذ طفولته، لكنه اعتبر أن بعض المواقف السياسية يجب أن تبدأ من ملفات أقرب إلى الواقع المصري قبل طرحها في مناسبة رياضية عالمية.

وختم كرم الشعراني موقفه بالتأكيد أن الرياضة بالنسبة إليه منفصلة عن السياسة، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء المنتخب المصري وروحه القتالية، ومؤكدًا أنه بارك سابقًا تأهل مصر، لكنه كان واضحًا منذ البداية في تشجيعه للأرجنتين خلال هذه المواجهة.

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