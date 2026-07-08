انباء انفصال دنيز بايسال وزوجها تشعل مواقع التواصل

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العلاقة بين الثنائي شهدت توترًا في الفترة الأخيرة، وسط حديث عن أن انشغالهما المتواصل بأعمالهما الفنية انعكس على حياتهما الزوجية، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن انفصالهما.
وزادت الشائعات بعد نشر باريش يورتشو رسالة غامضة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن الثقة وخيبة الأمل في العلاقات، وهو ما دفع المتابعين إلى ربطها بحياته الشخصية، رغم أنه لم يشر إلى زوجته أو يؤكد صحة الأنباء المتداولة حتى الآن.
خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.
وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.
لا تزال قضية الفنان فضل شاكر تشهد تطورات قضائية، وسط استمرار الجدل بشأن إمكانية إخلاء سبيله، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة لـ et بالعربي أن المحكمة العسكرية لم تحسم قرارها بعد.