إخلاء سبيل فضل شاكر.. وملف عبرا قيد المتابعة!

وافقت برئاسة العميد وسيم تخلية سبيل الفنان في الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف .





واخلت المحكمة سبيل في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة لكل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة لملف .



وعُرض الملف على لدى القاضي ، الذي نظر ووافق على تخلية سبيله في الثلاث، فيما لا يزال يدرس ملف عبرا لجهة ما إذا كان سيستأنفه أم لا.