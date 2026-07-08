إخلاء سبيل فضل شاكر.. وملف عبرا قيد المتابعة!

خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.
أثارت تقارير إعلامية تركية جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن انفصال الممثلة التركية دنيز بايسال عن زوجها المغني باريش يورتشو، بعد سبع سنوات من الزواج.
لا تزال قضية الفنان فضل شاكر تشهد تطورات قضائية، وسط استمرار الجدل بشأن إمكانية إخلاء سبيله، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة لـ et بالعربي أن المحكمة العسكرية لم تحسم قرارها بعد.