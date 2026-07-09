بسام كوسا يحتفل بتخرج ابنه ثائر في فيزياء الفضاء

وعبر حسابه على " "، نشر كوسا صورة قديمة من أرشيف العائلة ظهر فيها وهو يحمل ابنه ثائر خلال طفولته، مستعيدًا ذكريات سنوات طويلة، وأرفقها برسالة مؤثرة كتب فيها: " ثائر.. لم أكن أتوقع أن أعيش هذا . حصولك على شهادة الدكتوراه في فيزياء الفضاء. كم أسعدت روحي، شكراً لعزيمتك وإصرارك. ، من قلبي لقلبك".

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من نجوم الوسط الفني، الذين انهالت تهانيهم لثائر، مشيدين بما حققه في أحد التخصصات العلمية الدقيقة، كما أثنوا على اعتزاز بابنه وحرصه على مشاركة هذه المناسبة السعيدة مع متابعيه.

ويُعرف بسام كوسا بابتعاده عن تسليط الضوء على حياته الخاصة، إذ يحرص منذ سنوات على إبقاء عائلته بعيدًا عن الإعلام، ولا يظهر أفراد أسرته إلا في مناسبات نادرة.

وتتكون عائلته من زوجته ثورة اليوسف، ونجليه ثائر ووجد. ويعمل ثائر في المجال الأكاديمي والبحثي، وقد تُوّجت مسيرته العلمية أخيرًا بالحصول على درجة الدكتوراه في فيزياء الفضاء، فيما اختار شقيقه وجد دراسة الاقتصاد والابتعاد عن الوسطين الفني والإعلامي، محافظًا على خصوصية حياته كغيره من أفراد العائلة.