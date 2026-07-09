الملكة رانيا تزف خبراً سعيداً .. الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

وكشفت الملكة رانيا الخبر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة عائلية دافئة ظهرت فيها الأميرة إيمان بإطلالة ناعمة أبرزت ملامح حملها، بينما وقف إلى جانبها زوجها وهو يحمل طفلتهما الأولى أمينة، التي لفتت الأنظار بعفويتها وهي تضع يدها على بطن والدتها.
وأرفقت الملكة الصورة برسالة مليئة بالمحبة، قالت فيها: "فرحة جديدة بالطريق... مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة. الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب"، معبرةً عن سعادتها بانتظار فرد جديد ينضم إلى العائلة.
وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت رسائل التهاني والتبريكات من المتابعين، الذين تمنوا للأميرة إيمان حملاً آمناً وولادةً ميسرة، كما عبّر كثيرون عن سعادتهم بتوسّع العائلة الهاشمية.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على استقبال الأميرة إيمان وزوجها طفلتهما الأولى أمينة، التي وُلدت في يونيو/حزيران 2024، لتستعد الأسرة اليوم لاستقبال مولودها الثاني، وسط أجواء عائلية مليئة بالفرح والاحتفاء.