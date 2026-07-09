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نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها
نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها
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نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها

فن

2026-07-09 | 04:42
نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها
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Aljadeed
نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها

اختارت نور عمرو دياب الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا بأسلوب مليء بالمشاعر، إذ شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها برفقة والدتها، مرفقة برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها الكبير وحبها لها.

ونشرت نور الصورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأمي، ممتنة لك إلى الأبد، أحبك كثيرًا يا ملكة، أتمنى أن يحمل لك هذا العام السعادة والصحة وكل الخير في هذا العالم"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت تعليقات المتابعين التي حملت التهاني لشيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، إلى جانب الإشادة بالعلاقة المميزة التي تجمعها بابنتها.

وجاءت هذه اللفتة العائلية بالتزامن مع استمرار عرض فيلم "الكراش" في دور السينما، والذي يشهد أول تعاون فني يجمع شيرين رضا بابنتها نور أمام الكاميرا. ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تنشأ بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، وسط مواقف طريفة واختبارات تتعلق بالفوارق الاجتماعية.

وكانت نور عمرو دياب قد تصدرت عناوين الأخبار في الفترة الماضية بعد كشفها عن معاناتها من أزمة صحية ناتجة عن حساسية أثرت على جهازها التنفسي، موضحة أنها احتاجت إلى مراجعة المستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج.

كما شاركت آنذاك صورة لها أثناء استخدام جهاز للاستنشاق، مؤكدة أنها أرادت من خلال تجربتها تشجيع كل من يواجه ظروفًا صحية مشابهة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالعلاج وعدم فقدان الأمل.

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