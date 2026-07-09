نور عمرو دياب تفاجئ والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها

ونشرت نور الصورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في " "، وكتبت: "عيد ميلاد لأمي، ممتنة لك إلى الأبد، أحبك كثيرًا يا ملكة، أتمنى أن يحمل لك هذا العام السعادة والصحة وكل الخير في هذا "، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وسرعان ما انتشرت الصورة على ، حيث انهالت تعليقات المتابعين التي حملت التهاني لشيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، إلى جانب الإشادة بالعلاقة المميزة التي تجمعها بابنتها.

وجاءت هذه اللفتة العائلية بالتزامن مع استمرار عرض فيلم "الكراش" في دور السينما، والذي يشهد أول تعاون فني يجمع رضا بابنتها نور أمام الكاميرا. ويشارك في بطولة الفيلم داود، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تنشأ بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، وسط مواقف طريفة واختبارات تتعلق بالفوارق الاجتماعية.

وكانت نور عمرو قد تصدرت عناوين في الفترة الماضية بعد كشفها عن معاناتها من أزمة صحية ناتجة عن حساسية أثرت على جهازها التنفسي، موضحة أنها احتاجت إلى مراجعة المستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج.

كما شاركت آنذاك صورة لها أثناء استخدام جهاز للاستنشاق، مؤكدة أنها أرادت من خلال تجربتها تشجيع كل من يواجه ظروفًا صحية مشابهة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالعلاج وعدم فقدان الأمل.