ما الذي كُتب في آخر رسالة لـ داريل شيتس ؟ تحقيقات الشرطة تكشف المستور

كشفت التحقيقات عن تطورات في قضية وفاة نجم برنامج Storage Wars، داريل شيتس، بعد العثور على رسالة مكتوبة بخط يده داخل منزله، أعادت القضية إلى الواجهة وأثارت تفاعلاً واسعاً.



