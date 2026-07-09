ما الذي كُتب في آخر رسالة لـ داريل شيتس ؟ تحقيقات الشرطة تكشف المستور

ووفقاً لتقرير الشرطة، الذي نشرته USA Today، عثر المحققون على الرسالة داخل خزانة ملابس بالقرب من مكان وجود شيتس، وتضمنت إشارة إلى معاناته من التنمر الإلكتروني، ولا سيما عبر منصة فيسبوك.
وجاء الكشف عن الرسالة بعد تصريحات أدلى بها زميله في البرنامج، رينيه نزهودا، أكد فيها أن شيتس كان يتعرض خلال الفترة الأخيرة من حياته لمضايقات إلكترونية متكررة أثرت في حالته النفسية.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة استجوبت شخصاً ذُكر اسمه في سياق التحقيقات باعتباره مرتبطاً بادعاءات التنمر الإلكتروني، إلا أنه نفى أي علاقة بالأمر، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في ولاية أريزونا وقت وفاة شيتس، ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.
كما أفادت إحدى المقربات من شيتس للمحققين بأنه كان يعيش حالة من التوتر خلال الأيام الأخيرة، بسبب رسائل وخلافات شخصية، إضافة إلى شعوره بأن هناك من يحاول الإساءة إلى سمعته.
ويُعد داريل شيتس أحد أبرز وجوه برنامج "Storage Wars"، إذ شارك في 13 موسماً، واشتهر بلقب "المقامر" بسبب أسلوبه الجريء في شراء وحدات التخزين المهجورة. وبعد مغادرته البرنامج، انتقل إلى ولاية أريزونا وافتتح متجراً متخصصاً في بيع التحف والمقتنيات.
وعقب وفاته، نعت شبكة A&E نجم البرنامج، معربةً عن حزنها لرحيله، وقدمت تعازيها إلى أفراد أسرته وأصدقائه، فيما لا تزال القضية تحظى باهتمام واسع مع استمرار تداول تفاصيل التحقيق.
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