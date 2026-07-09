"قلنا نعم قبل 19 سنة".. سيرين عبد النور تحتفل بذكرى زواجها برسالة رومانسية

وشاركت سيرين عبر حسابها الرسمي على " " مقطع فيديو جمع لقطات وصوراً من أبرز محطات حياتهما، بدءاً من حفل زفافهما وصولاً إلى لحظاتهما العائلية مع طفليهما، في توثيق لمسيرة امتدت لما يقارب العقدين.

وأرفقت الفيديو برسالة مقتضبة حملت الكثير من المشاعر، كتبت فيها: "متل من 19 سنة قلنا نعم... ومستمرين بإذن العمر كله"، قبل أن تختتم منشورها بكلمة: "بحبك".

وسرعان ما حصد المنشور آلاف التفاعلات والتعليقات، حيث حرص الجمهور وعدد من الفنانين على تهنئة ، متمنين لهما دوام المحبة والاستقرار، فيما أشاد كثيرون باستمرار علاقتهما التي تُعد من أكثر الزيجات استقراراً في الوسط الفني.

وجاء احتفال سيرين بذكرى زواجها بعد ساعات من ظهورها مع زوجها وابنتهما في إحدى حفلات الزفاف، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة، بينما ظهر فريد رحمة ببدلة رسمية باللون الكحلي، في ظهور عائلي حظي بإعجاب واسع على .